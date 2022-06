Plenković: Za više od 155.000 korisnika povećat će se mirovina za oko 500 kuna

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je na konferenciji za novinare zakonske izmjene vezane uz novi model obiteljske mirovine i povećanje najnižih mirovina. Uz predsjednika Vlade na konferenciji su bili i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te zastupnik u Hrvatskom saboru Silvano Hrelja.

"Vladi RH je održivost mirovinskog sustava među glavnim ciljevima. Izmjene zakona posebno naglasak stavljaju na korisnike obiteljske mirovine kojima omogućavamo pravedniji obračun mirovina. Obuhvaćamo 300.000 umirovljenika, a za to ćemo u 2023. godini izdvojiti više 1,1 milijardu kuna. Za više od 136.000 korisnika obiteljska mirovina će se povećati za 10 posto odnosno za oko 250 kuna prosječno", kazao je Plenković.

"Omogućujemo i korištenje dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje vlastite mirovine u slučaju smrti supružnika. Ovom izmjenom početkom 2023. godine za više od 155.000 korisnika obiteljskih mirovina ukupna mirovina povećat će se u prosjeku za oko 500 kuna mjesečno. Ukupno će koštati u proračunu oko 750 milijuna kuna u 2023. godini ", kazao je. "Želim naglasiti da ovo predstavlja značajan iskorak koji nije omogućavao istovremenu isplatu dvije mirovine. Brinemo o posebnoj skupini umirovljenika koji žive u samačkim kućanstvima i time su najviše izloženi siromaštvu", kazao je.

"Korisnici će zadržati i pravo rada do polovice radnog vremena. Dakle, vlastita mirovina, druga mirovina, plus usklađivanje, plus mogućnost rada do pola radnog vremena, sve kumulativno”, rekao je Plenković.

"Mi od 1. siječnja iduće godine povećavamo i najniže mirovine za 1.5 posto, a od 1.1.2025. godine povećavamo za još 1.5 posto", dodao je. Rekao je da će mirovine do 2025. godine rasti do 3 posto.

"Korisnici će zadržati i pravo rada do polovice radnog vremena. Dakle, vlastita mirovina, druga mirovina, plus usklađivanje, plus mogućnost rada do pola radnog vremena, sve kumulativno”, rekao je Plenković.

"Poduzimamo sve kako bi našim umirovljenicima omogućili dostojanstvenu starost", dodao je.

Ministar Piletić rekao je da će izmjene na snagu stupiti 1. siječnja 2023. godine. Za sve tri mjere utrošit će se 4,4 milijarde kuna do 2025., kazao je.

Podsjetimo, kao što je Večernji list pisao hrvatski će umirovljenici uz zadržavanje vlastite mirovine moći naslijediti i 27 posto obiteljske mirovine preminulog supružnika! Nakon dugih pregovora s umirovljeničkim udrugama hrvatska je Vlada dogovorila novi model nasljeđivanja obiteljskih mirovina koji će se početi primjenjivati od 1. siječnja iduće godine.

Njime će se povećati primanja 291.000 korisnika obiteljskih mirovina 10 do 25 posto. Uz zadržavanje postojećeg modela nasljeđivanja umanjene mirovine preminulog supružnika, uvodi se i primanje dijela mirovine preminulog bračnog partnera uz zadržavanje vlastite mirovine.

Oko 136 tisuća postojećih primatelja obiteljskih mirovina nije radilo, odnosno nije steklo uvjete za mirovinu, dok se njih oko 155 tisuća odreklo vlastite mirovine jer im je obiteljska mirovina povoljnija. Obiteljske će mirovine od siječnja iduće godine porasti i jednima i drugima, za što će Vlada za sljedeću godinu osigurati dodatne 1,2 milijarde kuna u državnom proračunu.

Umirovljenicima koji će nastaviti primati naslijeđenu obiteljsku mirovinu ona će se povećati deset posto, sa 70 na 77 posto mirovine preminulog supružnika za osobu koja sama živi u kućanstvu, s 80 na 88 posto za osobu koja živi u dvočlanom kućanstvu te s 90 na 100 posto za osobu koja živi s tri i više članova obitelji. Predlagač zakona, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, procjenjuje da će ta klasična obiteljska mirovina porasti za prosječnih 250 kuna, negdje s 2500 kuna mjesečno na 2750 kuna.

Plenkovićeva Vlada tako će ispuniti i jedno od važnijih predizbornih obećanja te povećati mirovine za gotovo 300 tisuća umirovljenika mimo uobičajenog usklađivanja mirovina.