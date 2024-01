Plenković otkrio kada građani mogu očekivati povećanje plaća: 'Već su i sada u rastu'

Stari ostaje u funkciji

Kreće megaprojekt: Novi krčki most imat će dva kata, bit će za automobile i vlakove

Vlada kreće s projektom izgradnje drugog mosta za otok Krk. Hrvatske autoceste raspisale su natječaj za izradu dokumentacije za novi most sa spojnim cestama. Most će biti cestovni i željeznički, a sezat će do novog terminala u Omišlju. I taj će se terminal tek izgraditi.