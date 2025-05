Plenković: Od oba su pala! do Rafalea – Hrvatska je u 35 godina prošla put kojim se rijetko tko može podičiti

- Pod vodstvom prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana i uz odlučnost hrvatskog naroda, ostvarili smo pravo na vlastitu državu. Od zemlje razorene ratom izrasli smo u modernu europsku demokraciju, članicu NATO-a, Europske unije, schengenskog prostora i europodručja. Od razrušenog Vukovara do velebnog Pelješkog mosta, od stotina tisuća prognanika do više od 20 milijuna turista godišnje, od oba su pala! do hrvatskih Rafalea - Hrvatska je u 35 godina prošla put kojim se rijetko tko može podičiti, poručio je premijer Plenković