Plenković o Schengenu: Razumijemo poziciju Austrije. Siguran sam da ćemo biti uspješni

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sastanka šireg predsjedništva HDZ-a. Kazao je kako su na sastanu raspravljali o aktualnim političkim temama, uključujući i ulazak u Schengen te negativnom stavu Austrije po tom pitanju.

Najavio je za srijedu dolazak austrijskog premijera u Hrvatsku.

"Razgovarat ćemo o tim zabrinutostima. Mi razumijemo tu poziciju, s obzirom na to da povećan broj tražitelja azila u Austriji. Posebna je odluka za Hrvatsku, posebna je odluka za Rumunjsku i Bugarsku. Ovo je još jedan dokaz koliko je to komplicirana politička akcija. Uvjeren sam da ćemo do 8. prosinca privoljeti sve zemlje da glasaju za ulazaka Hrvatske u Schengen", naveo je Plenković.

Istaknuo je da je tema migranata jako važna u austrijskoj javnosti i da na ovaj način oni skreću pozornost.

"Siguran sam da ćemo biti uspješni", ustvrdio je premijer.

Osvrnuo se i na cijene goriva.

"Pa tendencije kažu da gorivo ide prema dolje. To je dobro. Ostali smo na fiksiranoj cijeni goriva. Moram ponoviti, naši građani i gospodarstvenici plaćaju jeftiniju cijenu plinu, struja i to zahvaljujući intervenciji države. Odluka će trajati dva tjedna i nastavit ćemo pratiti cijenu goriva", ustvrdio je.

Upitan o dizanju optužnice protiv 53-godišnjeg muškarca koji je pripremao terorističke napade, kazao je da ima više tih slučajeva.

"Neki su identificirani, neki nisu. Imate dva puta za to. Možete pričati o vukovima samotnjacima ili možete pričati o skupinama. Rijetko je da su to samotnjaci. Imali smo Bezuka. Nitko od tih mladih ljudi ne radi to sami od sebe, već im netko to servira", kazao je i osvrnuo se na 53-godišnjaka protiv kojeg je danas podignuta optužnica.

"Prema fotografijama koje sam vidio, on je bio dosta dobro opremljen. Predlažem da Hajdaš Dončić napravi konferenciju i poslaše dopise SOA-u", dodao je.

Komentirao je i posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića i njegov odnos s ministrom obrane M. Banožićem. Ustvrdio je da je predsjednik taj koji privatizira vojsku i da to nije dobro.

"On je taj koji stalno vrijeđa i vrši pritisak DORH-u. On bi trebao dobiti pitanja o tome što bi DORH trebao učiniti kad god kaže nešto o tome", dodao je.

Plenković je ustvrdio da nije vidio šal koji je nosio mađarski premijer koji je izazvao brojne reakcije u javnosti te je potom ustvrdio da teritorijalne pretenzije nisu šala. Naime, mađarski premijer Viktor Orban nosio je šal na kojem je bila karta povijesne Mađarske na kojoj su dijelovi Hrvatske.

"Dobili smo službeni poziv u Katar", kazao je i naveo da će vidjeti hoće li ići na utakmicu hrvatske reprezentacije na Svjetsko prvenstvo.