Dijeli se Orbanova fotografija, a sve zbog šala s kartom "povijesne Mađarske" na kojoj su dijelovi Hrvatske

Mađarski premijer Viktor Orban nazočio je u nedjelju na prijateljskoj nogometnoj utakmici reprezentacije Mađarske protiv Grčke u Budimpešti noseći šal s kartom "povijesne Mađarske", koja sadrži dijelove Hrvatske.

Tom prilikom se premijer, kao i cijela reprezentacija, oprostila od reprezentativca Balázsa Dzsudzsáka, a trenutak kad mu Orban zahvaljuje, omotan šalom sa spornom kartom, ovjekovječio je snimkom na svojoj Facebook stranici.

Yesterday: #Hungarian PM, Viktor #Orbán posing in a scarf showing parts #Ukraine 🇺🇦(and 🇷🇴, 🇸🇰, 🇭🇷, 🇷🇸, 🇸🇮 and 🇦🇹) as part of #Hungary . Today:🇭🇺MFA (in the background, in white) travelled to #Russia 🇷🇺 to an event called Atomexpo 2022 Nuclear Spring where he's a speaker pic.twitter.com/tb0v3wRGHH

Orban se nerijetko pojavljuje uz prikaze "povijesne Mađarske", a kao nacionalnu traumu navodi potpisivanje Trianonskog mirovnog ugovora koji je potpisan 1920. između Saveznika i Mađarske u palači Trianon u Versaillesu, a po čijim je odredbama Mađarska izgubila dvije trećine teritorija koji je podijeljen između Austrije, Čehoslovačke, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca te Rumunjske.

Zastupnik u Europskom parlamentu Alin Mituța nazvao je ovaj potez "neodgovornim".

- Gesta stavlja Orbana uz bok Putinu koji također sanja o promjenama granica. Čelnici Europske unije trebali bi ga sankcionirati i izolirati u Europskom vijeću - smatra.

Another irresponsible act of Viktor Orban, who appeared today with a scarf with the map of Greater Hungary. It's a revisionist gesture that puts Orban alongside Putin, who also dreams of border changes. He should be sanctioned and isolated by EU leaders in the European Council. pic.twitter.com/9UwOIU89cN