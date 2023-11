Plenković o prosvjedu svinjogojaca: 'Sigurno neću razgovarati s onima koji ucjenjuju. To je ista ekipa koja je negirala covid'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak, 24. studenog, boravi u službenom posjetu Varaždinskoj i Međimurskoj. Tim je povodom premijer dao i izjavu za medije, a najprije se osvrnuo na prosvjed svinjogojaca. Plenković smatra da iza prosvjeda stoji skupina ljudi, posebno povezana s Domovinskim pokretom, Mostom i Suverenistima, a ne s poljoprivredom. - Vlada, ponavljam, za afričku svinjsku kugu nema cjepiva ni lijeka. Jedini način jesu naredbe kojima se poduzimaju mjere ograničenje, dio čine i eutanaziranje životinja - kazao je.

Na pitanje o tome hoće li razgovarati s prosvjednicima, premijer je izjavio da sigurno neće ići na razgovor s onima koje smatra ucjenjivačima. - Mi k njima? Ja sigurno neću ići na razgovor nekome tko ucjenjuje. To se još nije dogodilo u osam godina mandata. Ovdje nema dileme. Pogledajte profile na društvenim mrežama ljudi koji su čelne osobe na prosvjedu - kazao je, ponovivši da je to "politički orkestrirana manipulacija" iza koje stoje oporbene stranke.

- Neće biti blokade graničnih prijelaza, prometa. Policija uvijek osigurava alternativni pravac i nema nikakvog razloga da nam sada orkestrirano par sitnih političkih stranaka izmanipulira nekoliko ljudi, koji su očito nagrađeni za to, napravi prosvjed za temu koju je država, sukladno najboljoj stručnoj procjeni i praksi uređenih europskih zemalja, krenula rješavati - rekao je. - Osigurano je 30 milijuna eura za 1130 posjednika svinja, isplaćeno je već više od sedam milijuna eura, a te će se isplate ubrzati. Osim što će im nadoknaditi štetu za usmrćene svinje, veće će im kompenzirati i propuštenu gospodarsku aktivnost u nadolazećem razdoblju. Mi radimo sve kako treba, a ovi nastoje nešto ušićariti. To je ista ekipa koja je negirala Covid, bila protiv cijepljenja i tako dalje - dodao je.

Osvrnuo se potom i na Domovinski pokret, ističući da, ako želi biti partner HDZ-u, ne smije vršiti pritisak, vrijeđati ili organizirati prosvjede poput onoga "kvazisvinjogojaca". - Tko je relevantan rekao u HDZ-u da su oni partneri? Moram demantirati brojne neistinite teze koje se plasiraju u eter. Politika HDZ-a što se tiče partnera je konzistentna. Onaj tko hoće biti naš partner, neće ni ucjenjivati HDZ, ni vrijeđati HDZ, ni orkestrirati prosvjede - odgovorio je premijer.

Plenković je potom naglasio uspjeh HDZ-a na posljednjim izborima te istaknuo da su, unatoč anketama koje su predviđale pobjedu SDP-a, ostvarili najbolji rezultat ikada.

Odgovorio je i na upit o slučaju Frane Barbarića, kojega se povezuje s bespravnom gradnjom. - Prvi ćete vi znati kada se nešto odluči - ironično je kazao premijer.

Osvrnuo se i na aferu na Geodetskom fakultetu. Naglasio je da je odgovornost onih koji provode projekte, uključujući i Geodetski fakultet, postupati po zakonu. Ako je netko nepravilno koristio državna ili europska sredstva, taj za to mora odgovarati, naglasio je premijer. - Neću ja ponavljati presicu dva puta, imate 36 minuta drugu presicu nakon Vlade, u detalje sve objašnjeno - odgovorio je Plenković na traženje novinara da objasni svoju izjavu "EPPO će tek uvidjeti da je u krivu".

- Zadaća onih koji provode pojedine projekte je da postupaju po zakonu, uključujući i Geodetski fakultet. Ako je netko od njih krivo koristio ili, ne daj Bože, ukrao sredstva koja su bila iz državnog proračuna, taj za to mora odgovarati. Meni je svejedno, ali mi je bitno, bez obzira u čijoj je nadležnosti, da se otkriju nepravilnosti, a to da netko nama u medijskom prostoru nameće da mi nešto lažemo, isto na to snažno odgovaramo i otklanjamo neistine i etikete - rekao je.

Konačno, odgovorio je i na upit postoji li politička odgovornost ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek. - Ministrica vam je kao suho zlato, ona je preuzela na sebe cijelu baštinu i sve institucije i napravila je ogroman posao. To jesu li novci koji su doznačeni fakultetu korišteni protiv propisa, za to će odgovarati onaj koji ga je krivo koristio - zaključio je.

