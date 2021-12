Plenković o potpisima za referendum: 'Ta inicijativa je besmislena i neće ništa promijeniti'

Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Vlade održao konferenciju za medije. Poručio je da je referendumska inicijativa Mosta besmislena i da su već jučer mogli donijeti potpise na Markov trg, dodajući da poštuje svaki potpis hrvatskih građana. Dotaknuo se i rada MUP-a, SOA -e i DORH-a oko istrage napada na Banske dvore te kazao da taj posao nije dobro napravljen.

Na pitanje da komentira Most i to da su skupili 400.000 potpisa te da će potpise dostaviti Hrvatskom saboru 24. siječnja kazao je:

"Dobro pa može i 24. lipnja, meni je svejedno. Ja sam čuo već prije, utorak, srijeda, četvrtak. Ja želim naglasiti, cijela ta inicijativa, poštivajući potpise građana, je besmislena i ništa neće promijeniti kako se upravlja krizom. Njihova inicijativa ima zadaću da oni imaju neku vidljivost. Što se nas tiče mogli su donijeti još jučer potpise, Milanović je mogao poslati svoje ljude".

Na pitanje o mogućnosti da se kroz Sabor izglasa izmjena Ustava Plenković je rekao: "Ki bi da bi varijanta, neka oni to slože, filtriraju prvo".

Na pitanje je li ga iznenadio broj potpisa kazao je: "Ja ih nisam vidio, nema me što iznenaditi".

Premijer je komentirao navode predsjednika Zorana Milanovića da je radio pritisak na SOA-u da se u izvješće uključe radikalizacija i terorizam te se dotaknuo i rada MUP-a, SOA -e i DORH-a oko napada na Banske dvore.

"On toliko toga govori, ali vidim da nakon što se ispuhao na vanjskoj politici... sada je krenuo na teme obavještajnog sustava, pa prelazi s grane na granu. Mi smo imali teroristički napad na Banske dvore. To se nije dogodilo slučajno. Tu se zbiva nešto što nadležni trebaju razotkriti. Previše je mržnje u društvu. S time se moraju baviti i DORH i MUP i SOA. Mislim da nisu odradili svoj posao, svima sam to rekao. Nije dobro. To zna Božinović, Markić, Hrvoj Šipek. Ono što je napravljeno nije dobro, to je činjenica", kazao je.

"Ovakav slučaj kakav smo imali mora se razmisliti od kuda dolazi. Priče o izoliranom pojedincu su dječje priče. Mora se napraviti veći napor od svih institucija. To nije pritisak. Ne miješam se u rad", dodao je.

Video: Predsjednik Milanović o novim Vladinim demografskim mjerima