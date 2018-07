Plenković o izbacivanju Vukojevića: 'To je stvar saveza. U toj rečenici ne vidim ništa sporno'

Premijer Andrej Plenković u Londonu je, odgovarajući na pitanje Večernjeg lista, izjavio da se veseli što će sutra biti u Moskvi i navijati za hrvatske nogometaše u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Engleske, a pitali smo ga i kako komentira udaljavanje skauta reprezentacije Ognjena Vukojevića zbog usklika “Slava Ukrajini”, snimljenog na video klipu zajedno s reprezentativcem Domagojem Vidom nakon pobjede protiv Rusije u četvrtfinalu.

- To je stvar nogometnog saveza. Iskreno, u toj rečenici, koja je otprilike isto kao kad bismo rekli "Živjela Hrvatska", ne vidim ništa sporno. Dapače, mislim da je on sve to pojasnio, kao i Vida. Ali držimo se sada nogometa, mislim da je ovo vrijeme za nogomet i za sport - rekao je Plenković, odgovarajući na naše pitanje.

O sutrašnjoj utakmici, koju će pratiti uživo iz VIP lože stadiona u Moskvi:

- Jako se veselim i mislim da je to zaista povijesni dan. Repriza iz 1998., samo ovaj put, nadam se, s pobjedom Hrvatske. To su trenuci koji se generacijama pamte i moramo bit ponosni na naše nogometaše. U samo 20 godina dva polufinala, to je mega uspjeh. Veće promocije i da smo sanjali ne bi uspjeli. Bit ćemo svim srcem, dušom, pa i fizički u Moskvi uz hrvatske nogometaše, i uz cijeli narod koji očekuje sutra puno emocija, a uvjeren sam i finale u nedjelju - rekao je premijer, koji je u Londonu sudjelovao na 5. summitu Berlinskog procesa o zapadnom Balkanu.

Predsjednik #VladaRH @AndrejPlenkovic razmijenio je dres hrvatske nogometne reprezentacije s premijerkom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Theresom May uoči sutrašnje polufinalne utakmice s Engleskom u Moskvi. pic.twitter.com/vndaMpSl1C — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) July 10, 2018