Na početku konferencije za novinare premijer je istaknuo kako je Hrvatska znatno napredovala, te kako su ciljevi ove Vlade uglavnom postignuti i kako građani to itekako prepoznaju. Još je jednom ponovio što sve vidi kao uspjehe, od pomoći umirovljenicima , ulaganja u demografsku revitalizaciju, te obnovu od potresa.

'Možemo reći da smo itekako zadovoljni postignutim i mislim da većina hrvatskih građana to vidi i prepoznaje te će to biti reflektirano u političkim odabirima iduće godine', rekao je Plenković pa se osvrnuo na pitanje oko obnove, posebno jer neke obitelji u Petrinji, Glini i Sisku još uvijek nisu u domovima. 'Vidjet ćete sutra tamo. Koliko je napravljeno. Drago mi je da se cijeli proces ubrzao. Razmjeri šteta bili su veliki i radi se o povijesnom procesu obnova', rekao je premijer.

Plenković o uspjesima Vlade pa okrenuo na Milanovića: 'Nisam htio o tome na Božić...'

'Iskoristili smo fond solidarnosti na inteligentan način. Sve škole, bolnice, fakulteti i javne zgrade u Zagrebu, obnavljaju se novcima koje je nabavila HDZ-ova Vlada. Našli smo ga mi, a ne oni koji su se vezivali ispred Sabora. Da ne bi mislili da te pare dolaze iz špine koju je ne zna se tko otvorio. Na Banovini više nema kontejnerskih naselja', kaže Plenković.

'Naš je cilj da plaće i mirovine rastu, krećemo u realizaciju dviju uredbi, za javni i privatni sektor. I onda će ljudi imati i veće plaće. Rast plaća će se sigurno nastaviti'. Podsjetio je kako je trenutno prosječna plaća 1176 eura, a mirovine 550 eura te najavio rast plaća i dodataka uključujući dodatke na plaću te božićnice i regrese.

'Samo još da iskomentiram, budući da nisam to htio napraviti na Božić, ova predsjednikova čestitka to vam je isto kao da sam ja zaželio za Božić da imamo nemamo predsjednika koji ima proruske stavove, koji nema antiukrajinske stavove, koji ima anti-NATO stavove i antieuropske stavove. Koji ničime ne doprinosi i da nemamo predsjednika koji nas svađa sa susjedima i drugim zemljama. To je ta vrsta komentara i zanima me bi li to naišlo na jednaku vrstu pažnje u medijima. Ili da nemamo ovih koruptivnih stranaka poput Mosta, koji direktno sudjeluju u medijskoj korupciji', rekao je Plenković osvrnuvši se na božićnu čestitku Zorana Milanovića.

Na pitanje kako komentira što ga je Peđa Grbin nazvao kukavicom jer još nije odredio datum izbora. 'Mislim ne znam, komentirati nekoga tko zapravo ne postoji na političkoj sceni, za kojega je Davor Bernardić gigant kao čelnik SDP-a, ja ne znam gdje se to uopće na taj način određuju datumi izbora. Osim tamo gdje je to tako zakonom uređeno. Ne znam što bi na sve to komentirao', rekao je.

Premijer je na pitanje o novim izjavama Milorada Dodika kratko rekao kako je BiH važna Hrvatskoj, te kako 'Dodik svake godine polako zateže te konopce'. Ali istaknuo je kako su odnosi Hrvatske i BiH dobri te kako se u pozitivnom smislu naslanjaju jedna na drugu. 'Podržavamo cijelu BiH da ide prema Europi. To je naš cilj. Sve ove godine'.

Na sjednici Vlade istaknuo najvažnije točke

"Nastojat ćemo da se napravi i ozračje koje će temeljem naše ekonomske i fiskalne politike omogućiti daljnji rast BDP-a, plaća i mirovina, uz istovremeno smanjivanje inflacije i udjela javnog duga u BDP-u , koji će ove godine pasti na 60,7 posto. To je sjajan uspjeh s obzirom da smo vrlo brzo tu krivulju, koja je išla rapidno prema gore nakon covida, vratili u pravi smjer i pokazali da su hrvatsko gospodarstvo i javne financije itekako stabilni i otporni", rekao je danas premijer na sjednici Vlade.

Podsjetio je da je napravljen ogroman iskorak u financijskoj decentralizaciji s novim paketom porezne reforme, koji će osigurati rast plaća za siječanj, koje će se isplatiti u veljači, dok će minimalna plaća porasti sa 700 na 840 eura bruto. Naveo je i da je od početka mandata njegove Vlade minimalna bruto plaća uvećana za 103 posto. Istaknuo je i da će se u idućoj godini dovršiti puni profil Istarskog ipsilona, pred turističku sezonu pustit će se u promet druga cijev tunela Učka, dovršit će se autocesta između Zagreba i Siska, a kreće i izgradnja autoceste do Dubrovnika te autoceste A7 do Žute Lokve. Podsjetio je da od iduće godine stupa na snagu novi Zakon o turizmu, prvi koji će osigurati njegov održiv razvoj i veću konkurentnost Hrvatske, uz uvažavanja svih ciljeva zelene tranzicije.

"Naše politike, uz Nacionalnu razvojnu strategiju i Program Vlade, u ovom desetljeću će biti obilježene sa četiri ključne teme - demografska revitalizacija, dekarbonizacija, digitalizacija i ulaganje u obrazovanje, bez kojih nema adekvatne participacije Hrvatske u procesima koji se odvijaju globalno i u Europi", zaključio je Andrej Plenković.

