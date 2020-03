Plenković: HDZ ne smije i ne može biti isključiv

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak u Umagu u kampanji za unutarstranačke izbore, da HDZ ne smije biti isključiv - mora držati do svojih vrijednosti, boriti se za svoj politički program i platformu, ali ne može i ne smije, kao najveća i najutjecajnija stranka, biti isključiv.

"U današnje komunikacijsko vrijeme bombardirani smo brojnim neistinama koje najčešće dolaze od političkih protivnika. Žao mi je što naši kolege u ovoj kampanji koriste retoriku koja je retorika SDP-a, Živog zida i krajnje desnice, u mjeri u kojoj ih nikada nisam čuo da su branili HDZ i politiku Vlade u zadnje tri i pol godine", rekao je Plenković koji je na predizbornom skupu predstavio svoj tim "Odvažno za Hrvatsku".

Dodao je kako osobno nema informaciju da su stranački politički protivnici 'organizirali posebne konferencije za novinare kako bi napadali ljevicu, niti da su žestoko branili stavove HDZ-a i Vlade u Hrvatskom saboru.

"To nisu radili ni kada se raspravljalo o proračunu. To je vrlo indikativno, to nije korak u jačanju unutarstranačke demokracije - što je onda tu cilj? Zar je cilj oslabiti HDZ", upitao je Plenković, dodavši kako misli da to nije korektno.

"Nisu korektne niti teze pojedinih stranačkih kolega, koji tvrde da smo mi 2017. trebali ići na izbore nakon što smo Mostu rekli 'doviđenja iz Vlade'. Tu tezu može netko govoriti iz privatnog stava i aspekta, no to nije stav HDZ-a", naglasio je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković.

Dodao je da HDZ, u protekle tri i pol godine, nije niti jedan element napravio a da nije bio planiran u programu, osim upravljanja krizama, od brodogradilišta do Petrokemije.

"Osobno ne vidim da HDZ koalira sa SDP-om osim ovdje u Umagu", našalio se Plenković.

Naglasio je da HDZ ima svoju platformu, svoju snagu i samopouzdanje, postignuća i rezultate ali ne smije biti isključivi, jer, dodao je, "kada najjači postanu isključivi onda društvo ima problem".

"Mali mogu biti isključivi, ali će onda ostati mali, veliki ne smiju. Sve što smo obećali to smo i realizirali. Sada je bitno da utakmica prođe koliko je moguće korektno", rekao je Plenković.

Istaknuo je kako je njihov tim 'Odvažno za Hrvatsku" - konstruktivan tim.

"Svjesni svoje snage i svih postignuća koje je Vlada ostvarila, idemo u izbore na način kakav još do sada nije viđen u Hrvatskoj jer se nitko nije odvažio da omogući svakom članu HDZ-a da utječe na izbor najužeg vodstva stranke za slijedeće četiri godine. Na to moramo biti ponosni neovisno za koga ćete izabrati", poručio je Andrej Plenković.

Ministar mora, prometa i infrastrukture te kandidat za potpredsjednika HDZ-a Oleg Butković rekao je kako ovom timu "treba podrška i unutar stranke kako bi nastavio raditi još snažnije i bolje za Hrvatsku".

"U Hrvatskoj se radi, gradi i ulaže kao nikada prije. Nastavimo tim putem još više i još bolje razvijat našu zemlju gradeći mostove tolerancije i razumijevanja. Veliki se projekti događaju u Istri te ako negdje vidimo pozitivne rezultate ove vlade onda je to upravo u Istri, i na to sam ponosan", zaključio je Butković.

Skupu su se još obratili i preostali kandidati za zamjenika predsjednika Tomo Medved, Zdravka Bušić i Branko Bačić.