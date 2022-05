Plenković: Demantiram da je netko nazvao Gotovinu udbašem. Milanović kao patološki lažov to stalno ponavlja

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na proslavi Praznika rada u Varaždinu u nedjelju. Ponovno se obrušio na premijera Andreja Plenkovića i Vladu. Taj sukob traje već neko vrijeme, a odnosi su sve više zaoštravaju.

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u Središnjici stranke premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Plenković je rekao da od sutra zbog svih poremećaja na tržištu će Eurosuper biti 12,63 kune po litri, a Eurodizel 13,28. “Izvijestili smo i o aktivnostima koje se tiču cijena naftnih derivata. Od sutra, zbog svih ovih poremećaja, Eurosuper 95 s 12,37 ide na 12,63 kuna, Eurodizel s 13,04 ide na 13,28 i plavi dizel s 9,15 na 9,39 kuna", rekao je. "Govorili smo i o kriterijima koji su potrebni za uvođenje eura. Naš plan, kao i za Schengen, ostaje 1. siječnja 2023.", rekao je o temama o kojima se razgovaralo na sjednici.

"Mislim da je izmjena Zakona o obrani u planu. Ako postoje zbunjujuće odluke to će se raspraviti na Vladi. Ovaj Zakon je mijenjan u vrijeme SDP-ove Vlade", kazao je.

Sukob s Milanovićem

"Ja već duže vremena ne pratim što televizijski on govori. Ima očito strategiju laži. On već po ne znam koji put tvrdi da smo ja ili neko iz Vlade proglasili generale, posebno Gotovinu udbašem. To ponavlja. Ja prvo ne da to demantiram, nego s indignacijom to odbacujem. Ako je netko to zabilježio, ja bih volio to vidjeti. Pouzdano znam da nitko to nije izgovorio. To on kao patološki lažov stalno ponavlja. Druga stvar je blokada, njegova ideja blokade ulaska Finske i Švedske u NATO", kazao je.

"To su proruski stavovi što on govori. To je za nas u vanjskopolitičkom smislu štetno. On je odlazio tada kao čelnik SDP-a u izborne kampanje Željku Komšiću, mislim da se vi svi toga sjećate. Inženjering je bio takav da je Komšić imao više ne samo od Čovića nego i od Džaferovića. To da sam ja ili netko iz HDZ-a rekao da je Gotovina udbaš to se ne može provjeriti jer nismo", kazao je.

"Svi ti ljudi dobivaju informacije od svojih veleposlanstava i na koga mogu računati", kazao je. "On je govorio i prije protiv širenja NATO-a. On hoće reći da treba blokirati, ali ne on, već HDZ. Želi to prebaciti na Sabor", dodao je Plenković.

"Ovo je metodologija koja Hrvatsku stavlja u kut. Mi smo od njega zainteresiraniji i radimo više od njega za prava Hrvata u BiH. To ne da nije viđeno što on kaže. To je politička igra, koja želi destabilizirati Vladu. On zloupotrebljava Hrvate u BiH, a možda ima želju da i Hrvatska ne ostvari neke svoje međunarodne ciljeve", dodao je Plenković. "Od Komšićevog jarana došao je do toga da bi blokirao Švedsku i Finsku, ali ne on, nego da to naprave saborski zastupnici, a ako neće onda su izdajnici", kazao je premijer.

"Mi smo ojačali hrvatsku vojsku, policiju, riješili smo sve nepravilnosti za branitelji, povisili smo plaće, napravili reformu pravosuđa, pomogli onima koji su najugroženiji, pomogli kućanstvima kod poskupljenja energenata, poljoprivrednicima...je li to prema svakom ukusu dovoljno, ne znam, ali trudit ćemo se", kazao je.

Plenković o ministru Medvedu

"Medved je dobro, bolje. Tomo je dobio rota virus i završio je na infektivnoj klinici. Sada se oporavlja i vjerujem da će biti dobro za dva, tri dana", kazao je o Medvedu.

Kazao je da o županu Dekaniću koji je imao prometnu nezgodu i koji je bio u alkoholiziranom stanju nisu razgovarali na sjednici. "Ja sam o tome razgovarao s predsjednikom županijske organizacije, s Banožićem, on mi je prenio ono što je poznato u javnosti", kazao je.

