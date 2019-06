Plenković: Očekujem ponovnu kandidaturu Kolinde Grabar Kitarović

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak kako očekuje ponovnu kandidaturu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, poručio je kako je na njoj da pronađe pravi trenutak kako bi je objavila te da ju HDZ-ovci "čekaju širokih ruku".

"Kao predsjednik HDZ-a očekujem ponovnu kandidaturu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović i siguran sam da ćemo je svi zajedno podržati. Na njoj je da pronađe pravi trenutak da objavi svoju kandidaturu a vidim da ju HDZ-ovci čekaju širokih ruku", rekao je Plenković na Svečanoj akademiji u povodu 30. obljetnice osnutka Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) popraćen burnim pljeskom nazočnih.

Tuđman i danas uporišna točka HDZ-a

Ističući kako je prvi hrvatski predsjednik i predsjednik HDZ-a dr. Franjo Tuđman i danas uporišna točka HDZ-a, njezine politike i političke filozofije, naglasio je kako je HDZ u sudbonosnom, prekretničkom i povijesnom trenutku za Europu i Hrvatsku stvoren u interesu hrvatskog naroda i radi stvaranja hrvatske države.

Poručio je i da su danas oni baštinici Tuđmanove vjere u hrvatski narod i njegovu vlastitu snagu, njegova zalaganja za pomirbu unutar hrvatskog naroda, njegova neumornog zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske te njegova pouzdanja u razvoj zemlje i njezinu europsku budućnost.

"On je čvrsto držao HDZ na desnom centru i nije dopustio odstupanja od te politike jer je dobro znao što je hrvatski državni interes i gdje se na političkom spektru treba nalaziti najsnažnija hrvatska okupljajuća stranka", istaknuo je Plenković.

Upozorio je kako bi u današnjem svijetu i Europi one države koje se zatvore u uske okvire i hrane vlastitim egoizmom i isključivošću bili nedorasli i neodgovorni pred svojim narodom. Poručio je kako HDZ i Hrvatska koju vode nije takva, "a pogotovo takva nije danas kada o vlastitoj sudbini sami odlučujemo".

"Stoga su bespredmetne i promašene lažne dileme oko pitanja suvereniteta koje danas neki samozvani i zakašnjeli suverenisti s kraja političkog spektra pokušavaju nametnuti", istaknuo je. Dodao je i da su za HDZ pitanja hrvatskog suvereniteta riješena još za mandata prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, kao i europski put Hrvatske koji je tada zacrtan.

"Mi kao središnja i stožerna državotvorna stranka svoj suverenizam i domoljublje nikome ne trebamo dokazivati", rekao je Plenković. Poručio je i kako ne žele Hrvatsku okovanu u prošlosti već zemlju okrenutu budućnosti koju grade za nove generacije.

Naglasio je i kako žele Hrvatsku koja nije isključiva i polarizirana nego je svjesna svojih potencijala te zemlju samopouzdanih, radišnih , složnih i slobodnih ljudi.

Kroz analizu kampanje i rezultata ocijeniti angažman stranačkih tijela

Osvrćući se na prošle izbore za Europski parlament rekao je da su na njima pobijedili ali ne i u mjeri u kojoj su to i očekivali. Naveo je i da će stoga pažljivo razmotriti poruke birača te će kroz analizu kampanje i rezultata ocijeniti i angažman svih stranačkih tijela i organizacija.

Naglasivši kako već treću godinu za redom - unatoč svim izazovima i brojnim akterima koji se na sve načine trude da politički, gospodarski i razvojno vrate zemlju unatrag, vode zemlju u pravom smjeru, Plenković je rekao kao se ustrajno zalažu i za ostvarenje pune ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.

Osvrćući se na uspjehe stranke i vlade, istaknuo je kako su zemlju vratili na pravi smjer. Upitavši se što bi bilo da je SDP došao u prigodu nastaviti provoditi svoju politiku s pozicija državne vlasti ocijenio je kako bi ponovno imali veliko i neodgovorno zaduživanje države, proračunski deficit, izostanak reformi i sl.

Jandroković: HDZ baštini povijesnu ulogu stožerne stranke

Napominjući kako se na današnji dan prije 30 godina dogodio jedan od prijelomnih trenutaka u povijesti zemlje, glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković rekao je da danas HDZ baštini povijesnu ulogu stožerne stranke u stvaranju samostalne i neovisne hrvatske države na temelju politike prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Podsjetio je i da su pod vodstvom HDZ-a ostvareni svi veliki nacionalni strateški ciljevi - stvorena neovisna i međunarodno priznata Hrvatska, izgrađene demokratske institucije, utemeljen pravni poredak te smo postali članicom najvažnijih međunarodnih organizacija (EU i NATO). No, dodao je, za to vrijeme bilo je i trenutaka kada je HDZ bio suočen s teškim izazovima kao i pogrešaka na što su im i građani jasno dali do znanja.

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Mario Kapulica rekao je kako je ova RH stvorena božjom providnošću, Tuđmanovim vodstvom, HDZ-ovom logistikom i voljom čitavog hrvatskog naroda. Naglasio je kako samo snažni i jedinstveni, bez lutanja i dvojbi oko vlastitih ciljeva i njihove provedbe, mogu ostvarivati svoj program.