Na 30.rođendan HDZ-a pozvani i Karamarko i Pašalić, ali ne i Jadranka Kosor

Na proslavu 30.obljetnice HDZ-a u Lisinski pozvani su danas i brojni bivši dužnosnici HDZ-a, a među njima svakako su najzanimljiviji pozivi upućeni bivšem šef HDZ-a Tomislavu Karamarku te bivšem savjetniku pokojnog predsjednika Franje Tuđmana Iviću Pašaliću, koji formalno više i nije član HDZ-a. Neki su se pozivu odazvali, neki i nisu, pa je tako u Lisinskom viđen Ivić Pašalić dok Karamarko na svečanu obljetnicu nije mogao doći jer mu je poziv upućen tek danas, kada se obljetnica obilježavala, a imao je od ranije preuzete obveze.

Poziv je Karamarku, kao i Pašaliću, stigao preko stranačke tajnice šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, a iako je Plenković odlučio na 30.rođendan HDZ-a pozvati i bivše predsjednike, pa i Karamarka kojeg je praktički rušio izjavom “stranka ne može biti talac niti jednog svog člana” i nakon njega preuzeo HDZ, poziv nije upućen bivšoj šefici te stranke i premijerki Jadranki Kosor.

- I ja sam čula da je bio pozvan i Karamarko jer su me zvali neki članovi HDZ-a i pitali me jesam li i ja pozvana i hoću li doći pošto je i on pozvan. Ali naravno da ja poziv nisam dobila, ja sam svjedok Plenkovićeva stranačkog puta, ja sam ga učlanila u HDZ, bio je kandidat za mog zamjenika u HDZ-u na stranačkim izborima, a on ne voli svjedoke - rekla nam je večeras Jadranka Kosor.

Ona više nije članica HDZ-a, izbačena je iz te stranke jošu Karamarkovo vrijeme, ali član nije ni Pašalić, pa to svakako nije razlog nepozivanja. Jadranka Kosor je napomenula kako kao bivša premijerka nije dobila ni poziv predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović na prijam povodom Dana državnosti 25.lipnja, pa se pita s kojim pravom i po kojim kriterijima predsjednica dijeli bivše premijere...