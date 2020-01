Plenković: Teško je nadoknaditi glasove jer je došlo do većeg izlaska u sredinama sklonijim ljevici

Premijer Andrej Plenković dao je intervju za Večernji list u kojem je, između ostalog, govorio o zajključcima sa sastanka sjednice Nacionalnog vijeća i Predsjedništva HDZ-a na kojoj se raspravljalo o uzrocima poraza HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, ali i o nekim drugim aktualnim pitanjima.

- Jučer smo imali prvu političku raspravu i Predsjedništva i Nacionalnog vijeća svih članica i članova Vlade iz HDZ-a. To je sastanak kojeg sam sazvao sredinom prošlog tjedna jer sam želio da ovako svježi, bez obzira kakav smo u tom trenutku očekivali da će rezultat biti, da čujemo analizu rezultata. U toj analizi mi smo se dogovorili, osim uzimanja u obzir svih objektivnih i subjektivnih elemenata u kampanji koji su doveli do ovakvog rezultata, da će sve naše županijske organizacije i gradska organizacija Zagreba pripremiti svoju političku analizu da vidimo gdje su rezultati bili bolji, gdje slabiji, što moramo popraviti u kontekstu budućih parlamentarnih izbora...

Pojasnio je i što je mislio kada je u svojoj izjavi spomenuo kako se u izborni rezultat uplelo i pitanje demografije.

- Vidio sam danas da se nastoji na jedan vrlo drugačiji način nego što sam ja mislio izdvojiti iz konteksta ta moja rečenica. Kada smo vidjeli da je HDZ pobijedio u 12 županija, odnosno Kolinda Grabar-Kitarović, da je Zoran Milanović dobio potporu u zapadnim županijama i Gradu Zagrebu, onda su kolege iz županijskih organizacija, posebice iz Slavonije, jednostavno konstatirali da je vrlo teško nadoknaditi brojeve kada je došlo do većeg izlaska u urbanim sredinama birača koji su skloniji lijevoj opciji sa biračima koji su glasali za kandidatkinju HDZ-a. Između ostalog su konstatirali da u mnogim od tih županija ima manje birača. To je bila jedna faktična činjenica. To nema nikakve veze s time tko je za to zaslužan. Ova je Vlada pokrenula projekt Slavonija, Baranja i Srijem, investirala 12 milijardi kuna iz financijske omotnice EU, ulaže u brojne projekte u svim resorima, pomaže jedinicama lokalne i područne samouprave da ih i oni realiziraju. Prema tome, ako je netko stavio akcent na Slavoniju onda je to ova Vlada HDZ-a.

Prije sastanka u HDZ-u, premijer je ranije jučer imao konzultacije i s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu. Upitan ima li pomaka u stavu Emmanuela Macrona oko proširenja EU, kazao je:

- Mi smo imali zaista odlične konzultacije jučer i imamo jako dobar i korektan odnos. Proširenje je bila samo jedna od niza tema koja je bila na dnevnom redu. Moj dojam je nakon više razgovora u proteklim tjednima, nakon tog listopada i Europskog vijeća gdje je Francuska bila među svega nekoliko zemalja koje nisu dale suglasnost da se otvore pregovori s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, mislim da sad idemo u smjeru da će Europska komisija i novi povjerenik do kraja siječnja pripremiti jedan dokument koji bi trebao dati svježi pogled na metodologiju pristupnih pregovora. Moj je dojam nakon jučerašnjeg razgovora da, ako ta osvježenja budu na tragu onog što je bila ideja Francuske, da bi onda vrlo vjerojatno moglo doći do skidanja tih rezervi, što vjerujem da će potaknuti i ovih svega još par zemalja da se deblokira situacija, jer mislim da je to velika politička odgovornost. Posebno, za Sjevernu Makedoniju koja je i promijenila ime, i promijenila Ustav, napravila niz koncesija u bilateralnim dogovoru s Grčkom, i u krajnjoj liniji ispunila brojne uvjete. A i u vezi Albanije koja se također trudi, to bi bio poticaj. Tamo između ostalog treba učiniti napor da se dodatni reformski potezi učine na onim područjima koje komisija najbliže gleda, a to su naravno pravosuđe i sve ono što ide s tom temom.

