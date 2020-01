Platila porez, ali još uvijek ne i zgradu političke škole u Kumrovcu

Kineska poduzetnica Jiang Yu nije do 31. prosinca prošle godine uplatila 14 milijuna kuna za zgradu bivše političke škole u Kumrovcu, odnosno Hotel Zagorje. Jiang Yu tako nije ispoštovala dodatni rok koji je zatražila od Ministarstva državne imovine za uplatu tog novca. Prvi rok istekao je sredinom studenog prošle godine. Oba puta Jiang Yu zatražila je dodatno vrijeme za podmirenje svojih obveza iz kupoprodajnog ugovora uz objašnjenje da je zbog nepovoljne političke situacije između Posebne upravne regije Hong Kong i Republike Kine otežan transfer novca iz Hong Koga.

Tehnički razlozi

U tvrtki Zhongya Nekretnine, koja je formalni kupac Hotela Zagorje i čiji je suvlasnik gospođa Yu, kažu da njezini partneri nisu iz tehničkih razloga uspjeli alocirati novac u RH do roka za uplatu, no da i dalje rade na tome. Poručili su i da spremni na nove razgovore s Vladom te da će se u slučaju raspisivanja novog natječaja za zgradu u Kumrovcu ponovno na njega javiti. U toj tvrtki navode i da kineska vlada već mjesecima aktivno radi na tome da kontrolira iznošenje kapitala iz zemlje.

– Dio tih problema stigao je i do Europe, pa i do same Hrvatske u slučaju transakcije vezane uz bivšu Političku školu u Kumrovcu. Svjedoci smo da su kineske investicije u Europu znatno pale u posljednjih godinu dana. Dio razloga za to svakako leži i u restrikcijama koje dolaze od službenog Pekinga. Ekonomski problemi unutar Kine i trgovinski rat Kine i SAD-a glavni su razlozi zbog kojih Kina pokušava kontrolirati “izvoz” novca iz zemlje – tvrde u Zhongya Nekretninama.

Ta ista tvrtka na drugom je natječaju kupila i 27.000 četvornih metara zemljišta do Hotela Zagorje i za to uplatila 1,1 milijun kuna. A ta uplata im je jedan od argumenata da su im namjere ozbiljne i za kupnju zgrade bivše političke škole. Pri tome napominju da su platili i porez za kupnju Hotela Zagorje u iznosu od 430.000 kuna. Uz jamčevinu od 598.000 kuna za kupnju zgrade, tako su dosad za nekretnine u Kumrovcu, navode, platili više od dva milijuna kuna. Iz Ministarstva državne imovine potvrdili su pak da će zadržati jamčevinu u iznosu od 598.000 kn te da će odluku o daljnjem raspolaganju zgradom Hotela Zagorja donijeti Vlada RH na jednoj od sljedećih sjednica.

Kako neslužbeno doznajemo, hrvatski partneri Jiang Yu savjetovali su joj još kad je ona krenula u kupnju Hotela Zagorje da osnuje tvrtku u nekoj od država eurozone poput Njemačke i Austrije koje su na kineskoj zelenoj listi zemalja za novčane transakcije. Preko te tvrtke, prema njihovom mišljenju, trebao je stizati iz Kine sav novac za planirana ulaganja Jiang Yu i njezinih partnera u Hrvatsku koja pak, kažu, nije na toj kineskoj zelenoj listi.

Spremni i na novi natječaj

No ona ih tada nije poslušala. Ipak smatraju da bi na kraju to moglo biti rješenje za prebacivanje potrebnog novca. Dotad će, kako nas uvjeravaju, i u sljedećih nekoliko tjedana pokušati prebaciti novac za Hotel Zagorje iz Kine u Hrvatsku. Osobe bliske Jiang Yu tvrde i da ona nije odustala od te kupnje premda i sami priznaju da sve to sad izgleda dosta neozbiljno.

Kaži da su kineski investitori spremni na sve opcije i da im se dade novi rok za uplatu novca te da se raspiše novi natječaj za kupnju Hotela Zagorje. Kupnja okolnog zemljišta, plaćeni porez i jamčevina pružaju nadu i načelniku općine Kumrovec Robertu Šplajtu i krapinsko-zagorskom županu Željku Kolaru da će uskoro biti uplaćen i novac za zgradu.