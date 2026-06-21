Hormuz će se otvoriti, ali svi će najprije požuriti popuniti ispražnjene rezerve

Nafta po mjerilu Brent Crude sredinom prošlog tjedna bila je nešto više od 75 dolara što nije puno više od razina na kojima je bila prije početka sukoba s Iranom. Logika govori kako se sada i gorivo na benzinskim pumpama može vratiti na razine od prije rata. Možda, ali sigurno ne tako brzo. Najprije, svjetske su rezerve nafte podosta ispražnjene dok je trajalo zatvaranje Hormuškog tjesnaca i može se očekivati kako će se najprije uložiti napori da se one popune. Zatim, distributeri nafte kao i prerađivači tijekom sukoba su naftu kupovali po uvećanim cijenama i sada imaju derivate ili rezerve nafte koje sasvim sigurno neće prodavati po trenutačnoj cijeni nafte Brent Crude. Tek kada se ta dva preduvjeta zadovolje, moglo bi se govoriti o sniženju cijena naftnih derivata na razine na kojima su bile prije rata. Iako, već sada se primijeti, što zbog intervencija Vlade, što zbog stanja na tržištu, da su na našim crpkama derivati jeftiniji nego što su bili na vrhuncu napada Izraela i Sjedinjenih Država na Iran, no da bismo bili sigurni da će tako i ostati, treba vidjeti reakciju distributera putem njihovih prodajnih mreža nakon što Vlada ukine zaštitne mjere za cijene naftnih derivata.
Proizvodnja nafte zaljevskih zemalja neće se tako skoro vratiti na prijeratne razine zbog oštećenja na naftnoj infrastrukturi
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