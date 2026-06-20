Hrvatska je već u kampanji – nije jedino jasno hoće li ona trajati dva mjeseca ili dvije godine

Kako HDZ pojačava pritisak na stranke ljevice ne bi li dokazao da nema poštenja nigdje u politici, i kako Domovinski pokret radi probleme vlastima ne bi li sebi produžio život, ne bi bilo nelogično da Andrej Plenković razmišlja da karte stavi pred birače prije zakonskoga roka. Sudi li se po tome kako napetost raste čudnom progresijom, Hrvatska je već u kampanji; nije jedino jasno hoće li trajati dva mjeseca ili dvije godine. I sukno i škare su u Plenkovićevim rukama; on će skrojiti odijelo po svojoj novoj mjeri. Fizičke proporcije osjetno su se smanjile; političke ambicije nisu se promijenile: ako ide na Rubikon, ne ide pecati ribu. Ide po novu pobjedu. Kako stvari stoje, i kako još mogu stajati, nastavi li se sadašnja dinamika, HDZ može naći dovoljno argumenata da bude i za i protiv prijevremenih izbora.