Plaća od 7000 kuna i niz pogodnosti, a nitko ne želi raditi

U Tribunju, najistaknutijem ribarskom punktu u Šibensko-kninskoj županiji s jedinom ribarskom lukom na obali, nedostaje 50 radnika u ribarstvu. O tome se razgovaralo na sastanku u Obrtničkoj komori ŠKŽ.

- Ribari Šibensko-kninske županije prvi na to javno ukazuju i županijska će komora poduzeti konkretne aktivnosti da se prevlada nedostatak radnika - kazao je Joso Smolić, predsjednik OK ŠKŽ. Odnosi se to najprije na suradnju sa Zavodom za zapošljavanje radi organizacije sajma poslova u ribarstvu kako bi se omogućio izravni kontakt između ribara - obrtnika i potencijalnih radnika na njihovim brodovima, piše Šibenski.hr.

Također, dodaje Smolić, trebalo bi cijele godine raditi na propagiranju ribarskih zanimanja i u javnosti stvarati povoljnu sliku o uvjetima rada u tom dijelu gospodarstva. Za razliku od drugih gospodarstvenika koji u nedostatku radnika mogu računati na inozemna vrela radne snage, uvozne kvote za ribarstvo država nije odobrila, te im preostaje oslonac isključivo na mogućnosti sve tanjeg domaćeg tržišta rada, premda se za te poslove ne traži posebna stručna osposobljenost.

Tijekom sastanka više puta je istaknuto da posao u ribarstvu ima čitav niz pogodnosti u odnosu na neke sezonske poslove, o čemu se malo i nikako dosad nije govorilo. Uz razmjerni visok prosjek plaće od 7 tisuća kuna i cjelogodišnju zaposlenost, uz dosta dana kada se na more ne izlazi, radnicima u ribarstvu plaća se osposobljavanje te su im osigurani topli obroci i radne odore.

Profesionalni ribari se unatoč dobroj ponudi žale kako radnike ne mogu pronaći jer 'momcima iz priobalja nije do rada u ribarstvu, makar se na plivaricama dade zaraditi više od sedam i pol tisuća kuna mjesečno neto, sa svim plaćenim doprinosima'. Frane Popov, jedan od ribara, tako kaže kako se od ljeta izmijenilo nekoliko mladića, a da se ni jedan, nažalost, nije zadržao dulje od nekoliko dana.

