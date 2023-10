Stjenice opsjele i neboder u Rijeci, stanari su očajni: 'Djeca mi imaju ubode po cijelom tijelu'

Puno brže nego što su to brojni mislili, stjenice su stigle u Hrvatsku, i to u jedan neboder u Rijeci gdje stanari već neko vrijeme ne mogu izbaciti insekte.

Sustanarka Renata Bartula Bosanac ispričala je za Jutarnji list kako su im se stjenice proširile po stanu, a djeca imaju desetke uboda po sebi.

- Djeca imaju po 30-ak uboda, po cijelom tijelu. One se ne mogu vidjeti golim okom tijekom dana, a izlaze po noći. Našli smo ih u dnevnoj sobi, u dječjoj sobi, čak i ispred ulaznih vrata, na hodniku. Znači da šeću po zgradi, a sigurno se šire po vertikali, s obzirom na to da ih ima i u stanu ispod nas, kao i na 14. i 13. katu, koliko zasad znamo. Zvala sam Dezinsekciju, došli su, rekli su da ih oni ne vide, kako ne mogu ništa učiniti jer da to dolazi iz drugog stana, gdje je leglo. Zvala sam Nastavni zavod za javno zdravstvo, sanitarnu inspekciju, Grad Rijeku, čak i policiju, ali svi govore da ne mogu učiniti ništa - ispričala je.

- Rekli su mi da one ne skaču, već da hodaju, ali to nam puno ne znači. Leglo je, navodno, sada na 15. katu, a sve je počelo na 14. katu, iz državnog stana, u kojem su privremeno prije pola godine boravili stranci - dodala je. Tvrdnju da je sve krenulo iz stana na 14. katu potvrdio je i predstavnik stanara Davor Petričić, dodajući kako je o svemu obaviještena i dezinsekcija.

