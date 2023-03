Pitali smo Hrvate što ih veseli: 'Dobro društvo, dobri ljudi. Ne trebaju biti lijepi, ali samo da su sretni'

Međunarodni dan sreće slavi se diljem svijeta 20. ožujka. "Psiholozi sreću najčešće definiraju kao opći osjećaj osobe da je njen život ispunjen, ugodan i smislen odnosno dobar", piše HZJZ. Povodom toga, Večernji list upitao je građane: "Što vas veseli u životu u Hrvatskoj?", a odgovori su različiti. Neke veseli priroda i okoliš, neke posao i zarada, a neke dobro društvo i veseli ljudi. Sve odgovore donosimo u nastavku.

- Što me veseli? Dobro, ja sam došla iz Zadra tako da mene posebno veseli more, bura, vitar, ali veseli me i opuštenost i ova sigurnost, mladi ljudi, djeca kad vidiš one osmijehe, bezbrigu...

- Ovakvo vrijeme, ovakva šetnja po gradu. To čovjeku daje veliko zadovoljstvo.

- Posao koji trenutno radim, dodatna zarada. Putovanja i druženje, ljudi s kojima radim, moja djeca, obitelj, sloboda...

- Sretnim me čini, evo, ovo lijepo vrijeme. Ljudi me čine sretnim. Pa evo, i posao. Znači, ja mislim da čovjek i u Hrvatskoj može jako dobro živjeti tako da to me sve čini sretnim, ali ponajprije ljudi. Ljudi su ti zbog kojih sam sretan.

- Živim cijeli dosadašnji život u Zagrebu i obožavam Zagreb. Volim ja i ostatak Hrvatske i tako dalje, međutim, volim biti tu, tu se osjećam sigurno. Imam dosta prijatelja tu s kojima sam odrastala, živjela i tako dalje, družimo se puno, a i novi koji su kasnije došli se jako lijepo u društvo uklope. Ja sam jako sretna i zadovoljna u Zagrebu, i moja djeca i unuci, svi smo tu.

- Doma je uvijek najljepše i nekako... Najviše unutarnjeg mira mi donosi nekakvo banaliziranje stvari, nekako svesti sve na neki minimum. Ne razmišljati previše... Evo, ovako smo se odlučili spontano prošetati, sjeli u parkiću tu i guštamo.

- Činjenica da živimo uz more, da smo blizu planina, da imamo Sljeme, da imamo prirodu oko sebe, mislim da jako puno znači. Dakle konkretno neke stvari što se tiče prostorno gdje se Hrvatska nalazi, mislim da nam je to jako velika prednost. Za nekakav obiteljski život mislim da to jako puno znači. Za odgoj djece i za nekakav mir što u konačnici mislim da svi mi tražimo, i mladi i stari i u obitelji jednog dana.

- Ako si s obitelji i ta obitelj je kako treba, onda si u tom momentu sretan s obitelji. Ali svatko od nas se mora ispuniti i u drugim stvarima, ne samo u obitelji. Znači, da radiš ono što voliš, da se ispunjavaš na način koji želiš, je li to kino, kazalište, ručak, društvo s prijateljicama... Evo, mi smo danas ovdje ispunile sebe sretnima s putovanjem koje smo napravili iz Splita za Zagreb i upravo se sad vraćamo.

- Dobro društvo, dobra atmosfera, dobri ljudi, veseli, pozitivni. Da su sretni. Ne trebaju biti lijepi, ali samo da su sretni.

- Pare me čine sretnom, a toga tu nema.