Piše Miljenko Jergović: Aki Rahimovski i muzika za ples dječaka koji će ubijati jedni druge

Nevolja s Parnim valjkom bila je što se u nedoba pojavio. Svirali su boogie-rock, na tragu Status Quo, britanske grupe za koju smo negdje, u nekoj rock enciklopediji, pročitali da je to najgori rock bend u povijesti. U tom je duhu bio prvi album Parnog valjka “Dođite na show”, objavljen 1977. Ali još prije albuma, možda je to bila 1976. godina, objavili su singl s dvije pjesme. Prva će godinama ostati na repertoaru kasnih hipika s dalmatinskih plaža, koji oko svojih raštimanih gitara okupljaju maloljetnice i maloljetnike, a naslov joj je “Prevela me mala žedna preko vode”.