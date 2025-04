Piletić: Umirovljenici su dobili 11 paketa podrške teških 775 milijuna eura

Ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić rekao je u utorak kako je Vlada nakon šest izmjena uputila hrvatskoj javnosti na savjetovanje novi Zakon o mirovinskom osiguranju. Nakon što su, kako je istaknuo, prosječnu mirovinu povećali za 82, a najnižu za 96 posto, cilj im je dodatno unaprijediti mirovinski sustav u Hrvatskoj tako što će promijeniti formulu usklađivanja mirovina koje se događa dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja. Prema njegovim riječima, ta formula više neće biti 70:30 u korist povoljnijeg indeksa, ovisno o tome što je u proteklom razdoblju brže i više raslo, prosječne cijene ili prosječne bruto plaće, nego 85:15.

- Za sve invalidske mirovine uvećava se mirovinski faktor za dodatnih 10 posto. Umjesto šest mjeseci, majkama će se za svako rođeno dijete priznavati godinu dana mirovinskog staža više – poručio je Piletić u Slavonskom Brodu. On je dodao kako Vlada uvodi i nešto o čemu se u javnosti u proteklih godinu i pol dana često raspravljalo, a to je godišnji dodatak na mirovinu koju će sada svake godine dobivati svi hrvatski umirovljenici. Podsjetio je kako su umirovljenici bili uključeni u sve dosadašnje pakete i kako je Vlada dosad dala jedanaest paketa izravne podrške svim hrvatskim umirovljenicima, od covid dodatka preko božićnog u prosincu do najnovijeg koji upravo isplaćuju. Ukupno je u umirovljenike dodatno uloženo 775 milijuna eura.

- Želeći doprinijeti duljem ostanku u svijetu rada, sada uvodimo godišnji dodatak koji će se isplaćivati na temelju godina mirovinskog staža. Primjerice, onome tko bude imao 30 godina mirovinskog staža, taj dodatak će se množiti s 30. To je novost koju želimo uvesti kroz novi Zakon o mirovinskom osiguranju – istaknuo je ministar

Upitan da prokomentira najnoviju aferu povezanu za slučajem Kekin, da slobodnim umjetnicima porezni obveznici plaćaju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, Piletić je rekao da u Hrvatskoj ima manje od 2.000 samostalnih umjetnika kojima država na godišnjoj razini, s obzirom na njihov doprinos razvoju kulture, književnosti, slikarstva i bilo kojeg drugog dijela kulturnog razvoja, uplaćuje doprinose. Ta mjera umjetnicima je, kaže, osmišljena kako bi u svojim ranijim fazama, dok nisu postali prepoznatljivi na tržištu hrvatske kulturne scene, država dala potporu da stasaju i izrastu.

- Ja ću podsjetiti da je HDZ-ova vlada još 2005. uvela cenzus do kojeg iznosa godišnjih prihoda se ti doprinosi samostalnim umjetnicima mogu plaćati. To je funkcioniralo sve do 2015., kada je SDP-ova vlada u zadnjoj godini mandata taj cenzus ukinula. Naša vlada je 2019. pokrenula izmjene tog zakona na način da ponovno vrati cenzus. Onima koji za sebe i svoju obitelj zarađuju iznad svih hrvatskih prosjeka država ne bi trebala plaćati doprinose ni za zdravstveno ni za mirovinsko, nego bi oni trebali iz svoje zarade preuzeti tu obvezu – zaključio je Piletić.