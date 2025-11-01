Naši Portali
DOBIO MASNU KAZNU

Pijan vozio kamion: U Zagrebu uhićen muškarac, evo koliko je napuhao

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.11.2025.
u 10:54

Vozač teretnog automobila krapinskih registarskih oznaka kretao se Zagrebačkom avenijom u smjeru zapada kad su ga u petak nakon ponoći na Trešnjevci zaustavili policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije

Zagrebačka policija uhitila je 40-godišnjeg vozača koji je upravljao teretnim automobilom pod utjecajem 2.65 promila alkohola zbog čega mu je sud izrekao kaznu od 1320 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Vozač teretnog automobila krapinskih registarskih oznaka kretao se Zagrebačkom avenijom u smjeru zapada kad su ga u petak nakon ponoći na Trešnjevci zaustavili policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije.

Nadzorom vozila i vozača utvrdili su da je vozač pod utjecajem 2.65 promila alkohola u organizmu te je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je predložila da se vozača proglasi krivim te da ga se uz tromjesečnu zabranu upravljanja vozilom B kategorije kazni s najvećom novčanom kaznom u iznosu od 2650 eura. Sud mu je izrekao zabranu upravljanja od tri mjeseca i novčanu kaznu od 1320 eura.

Ključne riječi
alkohol vozač kamiona policija

