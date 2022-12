'Petardu bace iza sebe pa završi u kapuljači, otac dovede dijete u trgovinu i kaže mu da bira što želi'

Ovogodišnja operativna akcija "Mir i dobro", u kojoj se pojačano kontrolira prodaja i korištenje pirotehničkih sredstava tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana provodit će se od 15. prosinca do 8. siječnja iduće godine. Iako je u posljednjih nekoliko godina primjetna tendencija smanjenja uporabe pirotehnike, kojoj su pridonijela i zakonska ograničenja, iz policije pozivaju na oprez.

- Prijašnjih godina imali smo manje dojava i postupanja vezano za pirotehnička sredstva, što ne znači da ih nije bilo. Stoga apeliram na građane kada nešto čuju ili vide da jave policiji kako bismo mogli poduzeti mjere i procesuirati odgovorne. Pozivam ih da vode računa o svojoj djeci, da budu odgovorni i da ne koriste pirotehniku na mjestima gdje se okuplja veći broj građana - rekao je Vladimir Liović, policijski službenik za javni red i sigurnost.

Ovisno o prekršaju, kazne za one koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi dosta su visoke i kreću se od 2.000 do čak 70.000 kuna.

Pirotehnička sredstva dijele se na ona koja su vrlo malog rizika, poput petardi i prskalica, koje se starijima od 14 godina mogu prodavati tijekom cijele godine, te sredstva srednjeg i visokog rizika poput signalnih i protugradnih raketa te raketnog modelarstva, koja su u slobodnoj prodaji od 15. prosinca do 1. siječnja, no mogu se koristiti tek od 27. prosinca. U ostatku godine ta sredstva mogu kupiti samo pravne i fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za obavljanje te djelatnosti.

- Plaše me dočeci novih godina na otvorenom, jer se ljudi znaju opustiti. Upale petardu, bace je iza sebe pa gdje završi, ne razmišljajući o tome da može nekome pasti u kapuljaču i ozlijediti nečiju lubanju, što se jednom dogodilo. Doživio sam da otac dovede šestogodišnjeg sina u prodavaonicu pirotehničkih sredstava i kaže mu: Evo, biraj si što želiš! Sjećamo se i slučaja iz Zadra kada je dječačić ostao bez prstiju. Treba se pridržavati upozorenja - ističe Branko Perković, inspektor za zaštitu od požara i eksploziva pri slavonskobrodskoj Službi civilne zaštite.

