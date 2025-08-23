Trump nesretan s Rusijom koja ne čini ništa nakon susreta na Aljasci: 'Donijet ću vrlo važnu odluku'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da očekuje da će za dva tjedna saznati u kojem smjeru idu događaji vezani za Ukrajinu. – Nisam sretan ni zbog čega u vezi s tim ratom. Ništa. Uopće nisam sretan. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Mislim da ćemo u sljedeća dva tjedna saznati u kojem će smjeru to ići – rekao je novinarima u Bijeloj kući. Trump je u petak obnovio prijetnju sankcijama Rusiji ako u roku od dva tjedna ne bude napretka prema mirnom rješenju u Ukrajini, pokazujući frustraciju Moskvom tjedan dana nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. – Donijet ću vrlo važnu odluku o tome što ćemo učiniti – hoće li to biti masovne sankcije ili masovne tarife ili oboje, ili nećemo ništa učiniti i reći da je to vaša borba – rekao je Trump.

Kazao je i kako je nezadovoljan ruskim napadom na američku tvornicu u Ukrajini minulog tjedna, koji je uzrokovao požar u kojem su ozlijeđeni neki zaposlenici pogona. – Nisam sretan zbog toga i nisam sretan zbog bilo čega što ima veze s tim ratom – rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, a prenosi Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u međuvremenu je u petak izjavio da Rusija čini sve što može kako bi spriječila sastanak između njega i Putina, dok je ruski ministar vanjskih poslova rekao da dnevni red za takav sastanak nije spreman. Trump je rekao da je započeo pripreme za sastanak Putina i Zelenskog nakon telefonskog razgovora s ruskim vođom u ponedjeljak koji je uslijedio nakon njihova sastanka na Aljasci 15. kolovoza. Zelenski je optužio Rusiju za odugovlačenje. – Sastanak je jedna od komponenti načina okončanja rata. A budući da ga ne žele okončati, tražit će prostor da ga, rekao je u petak na konferenciji za novinare u Kijevu s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je za NBC da nema dnevnog reda za takav summit. – Putin je spreman sastati se sa Zelenskim kada dnevni red bude spreman za summit. A taj dnevni red uopće nije spreman – rekao je.

Ne čini se kako je takav sastanak moguć ako se na stvari gleda šire i podsjeti kako bi Moskva tako dala legitimitet Zelenskom i Ukrajini kao takvoj, što od početka negira. Trump sada ima više prostora za bavljenje ratom u Ukrajini. Prema procjeni Kongresnog ureda za budžet, Trumpove povećane carine na američki uvoz iz stranih zemalja mogle bi smanjiti nacionalni deficit za 4 bilijuna dolara u sljedećem desetljeću. Ako se Trumpovo globalno povećanje carina nastavi, povećani prihodi mogli bi smanjiti primarne deficite za 3,3 bilijuna dolara i smanjiti savezne kamatne isplate za 700 milijardi dolara tijekom sljedećeg desetljeća, mišljenje je ovog Ureda koje je nestranačko kongresno tijelo. Ipak, najviše carinske stope u ovom trenutku možda neće biti na snazi ​​jer traju pregovori s trgovinskim partnerima i procjene ispravnosti odluka o carinama po međunarodnom pravu.

No, dodatni prihodi od carina mogli bi pomoći u ublažavanju povećanja deficita uzrokovanog poreznim smanjenjem i zakonom o potrošnji koji su republikanci usvojili ove godine. Ured procjenjuje da bi to povećalo deficit za 3,4 bilijuna dolara tijekom sljedećeg desetljeća. Prema Ministarstvu financija, američki savezni dug iznosi 37,18 bilijuna dolara. Nastavio je rasti pod republikanskom i demokratskom administracijom jer američki Kongres i dalje ovlašćuje saveznu vladu da troši više novca nego što prima. Prema Oxford Economicsu, američke carinske stope za različite zemlje i proizvode u kolovozu su u prosjeku iznosile 16,7 posto, u odnosu na 15,1 posto u lipnju.