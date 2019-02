'Patološka ljubomora u rivalstvu među sestrama mogla je dovesti do ubojstva'

U oči je dosta upadalo to rivalstvo između sestara koje se jasno nazire. Jedna je dobra kćer, a druga loša. Majka je financirala školovanje starije sestre. Ta nekakva patološka ljubomora u rivalstvu moguće da je bila uzrok delikta - kaže čakovečka psihijatrica Marija Vinković-Grabarić, koja ima i 21 godina iskustva kao sudska vještakinja, o mogućem motivu za stravično ubojstvo u Palovcu. Smiljana Srnec (45) okrivljena je da je s najmanje dva udarca zasad još nepoznatim predmetom u ljeto 2000. ubila tri godine mlađu sestru Jasminu Dominić i tijelo ugurala u zamrzivač, gdje je pronađeno 16. veljače. Moguće je da je sestrino tijelo, ako nije premještano, gotovo 19 godina bilo u tom zamrzivaču pokraj kojeg je svakog dana Smiljana više puta prolazila.

- Grozno! Čovjek jednostavno mora biti bešćutan, ufuran u svoju igru da je to tako, da je on u pravu i da jednostavno nema nikakvih emocija. To je prestrašno! Za nju vjerojatno i ne toliko, ali najgore su u sad u tome prošla djeca. Treba s njima početi psihoterapiju i rasterećivanje od tih emocija jer to što proživljavaju povlači sa sobom kojekakve duševne poremećaje. Kroz svoju praksu viđala sam da su se ljudi, obično braća i djeca, teško razbolijevali i neki takav događaj im je obilježilo cijeli život, što je povuklo sa sobom sijaset drugih stvari, a još k tome i duševni poremećaj - kaže. Na pitanje o kakvom bi se poremećaju moglo raditi u slučaju okrivljene ubojice iz Palovca koji je zapanjio svijet, kaže da na to prvenstveno gleda preko strukture osobnosti jer je psihijatrima bitno kako će liječiti.

- Ona je nekakva granična struktura, nije to nekakav teški duševni poremećaj u smislu psihoze. To je granični poremećaj u kojem u biti nije dobro strukturiran superego ili ta naša savjest koju imamo, koja nas prijeći u nekim situacijama da napravimo nešto loše. Jednostavno, kad superego ne postoji, nema što čovjeka kočiti da takve delikte radi. Ona je sigurno za liječenje jer mi ne liječimo samo psihoze, nego i granične slučajeve. Liječimo svakakve poremećaje. Prema međunarodnoj klasifikaciji, to jest duševni poremećaj. Treba ju pregledati, ali 98 posto meni je, kao osobi s puno iskustva u vještačenjima, stvar jasna. Definitivno će gospođu trebati liječiti, bez daljnjega. Trebat će joj pomoć - ističe psihijatrica.

Postoji i mogućnost obrane da je zločin počinjen u stanju neubrojivost. Koriste se stupnjevi od neubrojivosti preko bitno smanjene ili smanjene ubrojivosti, do ubrojivosti.

- Bez pregleda i promatranja, hospitalizacije i obrade stupanj se ne može odrediti. Svi se mi možemo braniti na neki način, ali i bolesnici koji su neubrojivi dobiju neku kaznu jer neubrojivost ne znači da možeš raditi što želiš. Po tome, mnogi bi ljudi koristili tu klauzulu - napominje. Po Palovcu se danima priča kako je Martin Dominić, otac sestara, pretpostavljao da se nešto lošega desilo mlađoj kćeri. No, tajnu je odnio u grob. No, zanimljivo je i da neke vijest o pronalasku tijela nije iznenadila jer su i sami sumnjali da se Jasmini nešto loše dogodilo.

- Susjed ne može doći u kući i prekapati po škrinji, ali ukućani su tu zakazali, prvenstveno suprug koji ju je podržavao. Čak se iz nekih njegovih izjava može zaključiti da ju je podržavao i bio svjestan, ali je išao linijom manjeg otpora. Da ne ide raskapati obiteljsku tragediju i posljedice koje to nosi, bilo je najlakše šutjeti. Većina takvih delikata ispliva na površinu i istina izađe, no neki delikti ostanu i neotkriveni - zaključuje.

Neki su mediji objavili informaciju da je Smiljanin suprug Ivica Srnec ispisao kćeri iz škola i da ih planira odvesti u Austriju, gdje povremeno radi, no to nije točno. Obje kćeri su i dalje upisane u škole, mlađa u osnovnu, a starija u srednju, i dobivaju stručnu pomoć. S njima radi i tim za krizna stanja. Srnec se trebao vratiti na dogovoreni posao u Austriju, no ostao je zbog kćeri.

- Trudi se oko djece najviše što može, radio je i na crno samo da im bude što bolje, ali Smiljana je dio novca ostavljala u kladionicama - kažu u selu.