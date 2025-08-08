Naši Portali
MJEŠTANI POTRESENI

Pas ubijen hicem iz vatrenog oružja, policija traga za monstrumom: Ostavio ga na cesti kao da je nastradao u prometu

08.08.2025.
u 14:47

Na temelju naloga Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, provest će se obdukcija tijela psa, a protiv nepoznatog počinitelja biti će podnesena kaznena prijava te se nastavlja daljnje kriminalističko istraživanje s ciljem njegova otkrivanja

Mještani Vukosavljevice, mjesta u općini Špišić Bukovica pokraj Virovitice, potreseni su okrutnim činom koji je šokirao cijelu zajednicu. U utorak navečer nepoznata osoba ubila je psa pucnjem iz vatrenog oružja, a njegovo tijelo ostavljeno je na cesti kako bi se lažno prikazalo da je stradao u prometnoj nesreći. Nesretna žrtva bio je pas po imenu Bea, čija je smrt ubrzo razotkrivena kao čin namjernog nasilja. Vlasnici su u nevjerici i duboko potreseni, pitajući se tko bi mogao počiniti takav čin nad bespomoćnim bićem.

"To nije čin snage, već okrutnosti", rekla je jedna mještanka za dnevnik.hr. "Pas ne zna mrziti, ne zna se osvetiti, ne zna lagati. On vjeruje čovjeku, čak i kad ne bi trebalo. Kada netko podigne pušku na psa i puca, on puca u povjerenje, u nevinost, u ono malo dobrote koje je ostalo u ovom svijetu", dodala je uznemirena mještanka Vukosavljevice. "Takav čin ne govori ništa o psu, ali govori sve o onome tko ga je počinio".

Mještani su u šoku i traže pravdu, a vlasnici pozivaju sve građane da pomognu u pronalasku počinitelja. Slučaj je prijavljen policiji, koja je odmah pokrenula kriminalističko istraživanje. Prema policijskim informacijama, do zločina je došlo 5. kolovoza između 19:30 i 21:50 sati, a zasad nepoznati počinitelj počinio je kazneno djelo mučenja i ubijanja životinja, usmrtivši psa pasmine američki staford terijer hicem iz vatrenog oružja. Na temelju naloga Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, provest će se obdukcija tijela psa u Veterinarskom zavodu u Vinkovcima. Policija navodi kako će protiv nepoznatog počinitelja biti podnesena kaznena prijava te se nastavlja daljnje kriminalističko istraživanje s ciljem njegova otkrivanja.

nasilje nad životinjama

Komentara 1

BM
Brkoni_m75_20
15:20 08.08.2025.

Ubio staforda!? To su one dobrice koje kad nekog izgrizu, ma samo su se zaigrali!? Cestitam.

