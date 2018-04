Pas platio glavom, a vlasniku prekršajna prijava zbog nečipiranja

Iako se sam hvalio da mu je pas stradao u lovu, a kasnije je lovnom inspektoru rekao da ga je pustio u gater koji nije lovište ali je u njemu bila divlja svinja, Antuna Karadakića iz Kistanja čeka prekršajna prijava jer njegov 12-godišnji pas - nije bio čipiran.

Tako stoji u odgovoru Ministarstva poljoprivrede na koji smo čekali više od tri mjeseca i stigao je tek nakon ponovljenog upita, a prema njemu očito da je za Ministarstvo postupak - dovršen.

– Obavljen je inspekcijski nadzor od strane ovlaštenog veterinarskog inspektora, kojim je utvrđeno je pas star oko 12 godina, neoznačen mikročipom niti cijepljen protiv bjesnoće, 8. prosinca 2017. bio ozlijeđen prilikom prolaska pored gatera u Kistanjama gdje Ivan Čibarić uzgaja divlju svinju. Nakon nezgode, posjednik psa uputio se u Veterinarsku ambulantu Knin d.o.o. iz Knina radi saniranja povrede, no veterinar u ambulanti je procijenio da je opće stanje toliko loše da su ugrožene vitalne životne funkcije i da su šanse da pas preživi jako male – stoji u odgovoru Ministarstva. Dodaju kako je nadzorom utvrđeno da se u tijeku pregleda na licu mjesta zatekla volonterka iz Udruge za zaštitu životinja Berta iz Knina, koja je ponudila da psa odveze u Šibenik u bolje opremljenu ambulantu.

– Pas je odvezen u Šibenik, no tijekom prijevoza je uginuo te je lešina psa dovezena natrag u Knin radi neškodljivog zbrinjavanja koje provodi registrirani sakupljač. Protiv Antuna Karadakića bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu radi neoznačavanja psa mikročipom – objašnjavaju iz Ministarstva.

Iz Udruge Berta potvrđuju da su bili u ambulanti kad je ozlijeđeni pas došao, no kažu da vlasnik nije tražio pomoć.

– Izbacio ga je ispred ambulante i vikao: Uspavaj to! – kažu te dodaju da bi psa možda i spasili da ga je na vrijeme doveo. I pitaju se kako je moguće da se nakon svega vlasnik kažnjava samo zato što pas nije bi čipiran. Zar nikoga ne zanima što se psu dogodilo, kako je stradao i ono najvažnije - je li A. Karadakić bio u krivolovu?

Upravo na mogućnost nakon događaja upozoravali su i članovi nekih lovačkih društava. Posebno zato jer se sve dogodilo u petak, a uz to vlasniku, koji ima status lovca, Hrvatski lovački savez nije izdao uvjerenje o položenom ispitu prirođenih osobina za lovačkog psa. Rekli su tada da je krajnje vrijeme da se šira društvena zajednica pozabavi problemom krivolova, s kojim se i oni teško nose. Možda to vrijeme ipak još nije došlo, jer ni Ministarstvo se očito ne misli baviti tom problematikom.

Upitno je i koga zapravo štiti Zakon o zaštiti životinja? Ne bi li trebao štititi životinje, a ne njihove vlasnike? Kako je onda moguće da Antun Karadakić nije nimalo kriv što je njegov pas stradao? Jer ako i nije bio u krivolovu, ostaje potpuno nejasno objašnjenje da je pas stradao prilikom prolaska pored gatera u kojem je bila divlja svinja. Je li ga dohvatila kroz ogradu, preskočila ogradu, srušila je? Ako je pas bio unutar ograđenog prostora, izložen napadu divlje svinje, za to je odgovoran vlasnik. Koji će ipak odgovarati, ali samo zato što nije čipirao psa. A kazna mu stiže tek nakon što je pas platio glavom, iako je po Zakonu zbog toga trebao biti kažnjen puno prije.