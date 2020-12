Par sati ranije napustio samoizolaciju pa dobio kaznu: 'Nikakav papir mi nisu dali'

Riječanin Milan Starčević s njemačkom adresom zbog nekoliko sati prekršene samoizolacije i nesporazuma mora platiti kaznu od 8500 kuna.

- Nikakav papir nisam dobio na granici, samo uputu, tj. opciju da moram na testiranje ili u samoizolaciju. Izabrao sam samoizolaciju. Nisam dobio rješenje, nego mi je usmeno objašnjeno da u njoj moram provesti idućih deset dana - ispričao za Dnevnik.

Naime, Starčević je u noći 2. 12. prešao granicu i ušao u Hrvatsku, u koju se vratio s privremenog rada u Njemačkoj. Prilikom ulaska u Hrvatsku dobio je uputu o samoizolaciji, zajedno s ostalim putnicima s kojima je doputovao. Kako je kazao, nitko od njih nije dobio nikakav papir.

Kad je stigao doma, potražio je sve o samoizolaciji u odlukama Stožera civilne zaštite te u Zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti. S obzirom da nije naišao na ništa što bi sugeriralo drugačije, zaključio je kako u samoizolaciji mora provesti 10 dana po 24 sata. Nije mu bila poznata odredba da samoizolacija traje posljednjeg dana do ponoći.

Milan Starčević došao je 12. prosinca u večernjim satima ispred trgovačkog centra gdje je odlučio prosvjedovati protiv nefiskaliziranih računa u taksi-prijevozu, problema zbog kojeg je i otišao za Njemačku nakon što je u Hrvatskoj radio upravo kao vozač taksija u nekoliko tvrtki.

- Zaštitar trgovačkog centra me prijavio, vjerojatno mu se nije svidjelo što prosvjedujem na tom mjestu. Došla je policija i tražila me dokumente. Dao sam im osobnu i još sam se sam pohvalio kako sam upravo završio sa samoizolacijom - kazao je niti svjestan kako će mu policija dati dvije prijave. Jednu zbog remećenja javnog reda i mira, a drugu zbog kršenja mjere samoizolacije i to u iznosu od 8500 kuna.

Izlazak samo par sati ranije iz samoizolacije izbio je Riječaninu fin iznos iz novčanika.

- Zašto sam ja morao pretpostavljati koliko traje samoizolacija. Ja sam zaključio da se radi o 10 puta 24 sata, nisam znao da se računa do ponoći. No to je manji problem, meni je najveći problem što nisam dobio nikakav papir ili jasnu uputu s točnim rokom do kada moram biti u samoizolaciji. Ovako sam platio kaznu za nešto čega sam se uredno držao. Želim istaknuti kako za vrijeme moje samoizolacije ni u jednom trenutku nikakva kontrola nije došla u moj stan. Izašao sam kad sam mislio da je gotovo i da sam svoju obvezu ispunio, i onda za nekoliko sati dobijem zaista visoku kaznu. Na nju sam danas uložio prigovor - kaže Starčević.

On se zapitao nije li ako samoizolacija počinje 2. prosinca, njezin kraj 11. prosinca, što iznosi punih 10 dana ili je taj 2. na početku nekakav nulti broj koji se ne računa.

- U oba slučaja smatram da sam svoju obvezu ispunio jer mi je logika tako govorila. No ona, čini se, nema smisla, pa bih volio da sam barem dobio jasne upute - navodi, piše Dnevnik.