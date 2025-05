Par poginuo iste noći na istoj cesti u dvije odvojene nesreće: Trebali su se vjenčati sljedeće godine

Par iz Louisiane, koji je planirao vjenčanje sljedeće godine, tragično je preminuo iste noći u dvije odvojene prometne nesreće na istoj cesti, pri čemu su iza sebe ostavili četverogodišnjeg sina, prenosi UNILAD. Prije gotovo tjedan dana, državna policija Louisiane intervenirala je zbog dviju prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama koje su se dogodile na cesti LA 67. Prva nesreća, u kojoj je smrtno stradala 25-godišnja učiteljica Alexus Lee iz Baton Rougea, dogodila se nešto nakon 2 sata ujutro u blizini Lemon Roada.

Druga nesreća dogodila se oko 3:45 sati ujutro, kada je u sudaru s jednim vozilom u blizini Idlewild Roada preminuo 35-godišnji vozač kamiona John JR Collins iz Clintona. Ubrzo se saznalo da su Lee i Collins bili u vezi i zaručeni, te da su planirali vjenčanje u veljači 2026. Imali su zajedničkog sina, Gabriela, starog četiri godine. Prema dostupnim informacijama iz istrage, Lee je upravljala vozilom marke Toyota Highlander iz 2013. kada je, iz još neutvrđenih razloga, izgubila kontrolu nad automobilom. Vozilo je skrenulo s kolnika, udarilo u odvodnu cijev i prevrnulo se.

„Lee nije bila vezana, zadobila je smrtne ozljede i proglašena je mrtvom na mjestu nesreće“, stoji u izvještaju. Nakon što je obaviješten o nesreći, Collins se odmah uputio prema lokaciji nesreće svoje zaručnice. U tom trenutku upravljao je vozilom Chevrolet Camaro iz 2016. godine i kretao se u južnom smjeru cestom LA 67 velikom brzinom. Nije uspio savladati zavoj udesno, pa je sletio s kolnika i udario u drvo. „Collins nije bio vezan i izbačen je iz vozila“, navodi se. „Zadobio je smrtne ozljede i proglašen je mrtvim na mjestu nesreće“, dodano je u izvješću.

U Clintonu je jučer održana komemoracija para, a društvene mreže preplavile su poruke sućuti i oproštaja. Učiteljica Lee bila je povezana sa školama East Feliciana – ondje je završila srednju školu, a kasnije i predavala. Njihova obrazovna ustanova oprostila se od nje na Facebooku: „S velikom tugom vas obavještavamo da je Alexus Lee, koja je maturirala u East Feliciana High School 2017. i učiteljica je na East Feliciana STEAM Academy, preminula jutros. Molimo vas, pridružite nam se u obgrljivanju obitelji gospođe Lee molitvom i ljubavlju tijekom ovog teškog vremena“, napisali su.

