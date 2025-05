Simptomi su izgledali kao gripa, a onda su joj amputirali sve udove: 'To je poziv koji nijedan otac ne želi primiti'

Studentica medicine Lily McGarry (23) iz Cardiffa izgubila je sve udove nakon što je preživjela meningokoknu sepsu – oblik infekcije krvi povezan s bakterijskim meningitisom. U siječnju je prevezena u Sveučilišnu bolnicu Wales sa simptomima koji su nalikovali gripi, no njezino se stanje brzo pogoršalo. Zbog septičkog šoka doživjela je dva srčana zastoja te provela ukupno 113 dana na odjelu intenzivne skrbi, uključujući dva tjedna u komi. Kako bi joj spasili život, liječnici u bolnici Morriston u Swanseu morali su amputirati obje ruke i noge zbog ozbiljnog oštećenja krvotoka uzrokovanog infekcijom, prenosi Sky News.

Lily, koja dolazi s otoka Jersey i studirala je u Cardiffu, trenutačno prolazi kroz proces rehabilitacije. Njezin otac Stuart McGarry rekao je u emisiji The UK Tonight with Sarah-Jane Mee da njegova kći želi iskoristiti svoje iskustvo kako bi podigla svijest o važnosti cijepljenja protiv meningitisa. "Želi svima prenijeti poruku. Nakon pandemije, broj djece koja su cijepljena protiv meningitisa znatno je opao. Lily samo želi reći: cijepite se", rekao je otac. "Naravno, nije djelotvorno kod 100 % ljudi, 100 % vremena. Ali cijepljenje u Ujedinjenom Kraljevstvu je iznimno uspješno – osoblje u bolnici u Cardiffu nije vidjelo slučaj poput Lilynog već deset godina. Dakle, dokazano je učinkovito", dodao je.

Otac se prisjetio i trenutka kad je primio poziv iz bolnice, opisujući ga kao jedan od najtežih u životu. "To je poziv koji nijedan otac ne želi primiti. Rekli su mi da dođem odmah. Htio sam spakirati torbu i uhvatiti let ujutro, ali medicinska sestra je rekla: Ne, trebate biti ovdje sada." Lilynina majka tada se nalazila u Australiji te je odmah krenula kući, a Stuart je put opisao kao "let iz pakla". Obitelj je u bolnici obaviještena da će amputacije svih udova biti nužne, što je, kako kaže, vodilo do "vrlo teških razgovora" s medicinskim osobljem.

Danas je Lily na odjelu za rehabilitaciju, gdje se fokus više stavlja na ono što može postići s novim okolnostima, nego na ono što je izgubila. "Priča se sad više ne vrti oko onoga što je izgubila, nego oko onoga što može učiniti s tijelom koje ima," rekao je Stuart. Prisjetio se i trenutka kada mu je kći ulila nadu i snagu. "U jednom trenutku bio sam jako emotivan pred njom, a ona me pogledala u oči i rekla: Tata, učinit ću najbolje što mogu od ove situacije. Od tada crpim snagu iz nje. Pomislio sam: Bože, mislim da ona to može."

Za Lily je pokrenuta GoFundMe kampanja kojom je dosad prikupljeno više od 370.000 funti za njezine protetske udove. "Ljudi su bili nevjerojatno velikodušni i to će Lily omogućiti izbor kada za to dođe vrijeme," rekao je njezin otac. "Za sada smo fokusirani na sadašnjost – male korake, zacjeljivanje rana, i prve protetske pomake koji joj daju barem malo neovisnosti, za kojom jako žudi", dodao je.

