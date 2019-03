VIDEO Muškarac se zaletio na kolonu, zaustavili ga papini zaštitari

Neidentificirani muškarac probio je sigurnosne linije u pokušaju da dođe do kralja Maroka Mohameda VI koji se s Papom Franjom vozio u povorci u Rabatu.

Snimka pokazuje da se muškarac zatrčao i prošao pored zaštitara, ali su ga papini sigurnosni službenici zadržali nekoliko trenutaka prije nego što je stigao do automobila s otvorenim krovom koji je nosio kralja. Kralj se nije uznemirio te je čak mahnuo muškarcu, a Papa se tada vozio u drugom vozilu.

