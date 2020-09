Papa: Korona otkrila sljedbenike Poncija Pilata

Kriza zbog pandemije koronavirusa pogađa sve, kazao je jučer papa Franjo tijekom opće audijencije srijedom koja je održana u dvorištu apostolske palače San Damaso u prisutnosti vjernika. Papa je više puta upozorio prisutne da se ne skupljaju te apelirao da se izbjegne širenje zaraze držanjem sigurnosnog razmaka, naglašavajući da će se naći “stolac za svakoga”… Papa Franjo je gotovo kao neki redar upozoravao osobe u dvorištu palače San Damaso, koje je mnogo manje od Trga Svetog Petra na kojem se inače održavaju opće audijencije srijedom.

Koronavirus je pokazao duboku isprepletenost između zajedničkog dobra i dobra pojedinaca, te je papa rekao da je “zdravlje, osim što je individualno, i javno dobro” zbog čega se zdravo društvo zauzima za zdravlje svih. Papa Franjo u svojim katehezama govori o tome kako ozdraviti osobno i društveno tkivo te se poziva na Crkvenu društvenu doktrinu. U prošlotjednoj katehezi, kada su nakon šest mjeseci prvi put na općoj audijenciji bili i vjernici, govorio je o solidarnosti i nepravdama koje nanosi bolesna ekonomija, a sada je istaknuo kako je pravo dobro zajedničko, a ne samo individualno.

Franjo upozorio je na to da “nažalost, nazočimo uskrsnuću interesa pojedinaca”. Iznio je i primjer: ima onih koji bi htjeli “prisvojiti moguća rješenja, kao što je slučaj s cjepivima, da bi ostvarili ekonomske koristi”, kazao je Franjo. Ima i onih koje jednostavno ne zanima patnja drugih, prelaze preko toga i idu svojim putem, kazao je Franjo i nazvao ih sljedbenicima Poncija Pilata, koji “peru ruke” pred teškoćama drugih. Kršćanski odgovor na pandemiju i ekonomsko-društvenu krizu koja je uslijedila temelji se na ljubavi, kazao je Papa, prije svega Božjoj ljubavi koju treba imati ne samo prema onima koji nas vole, poput obitelji ili prijatelja, već i prema onima koje ne poznajemo, strancima, pa i neprijateljima. Najviša točka svetosti je voljeti neprijatelja, mada je to koji put teško, priznaje Papa, ali to se umijeće može naučiti.

Papa Franjo je kazao i da “politika ne uživa dobru reputaciju”. Dobra politika treba imati za cilj zajedničko dobro, a često mišljenje o njoj nije dobro, “i znamo zašto”, kazao je Papa i dodao kako to ne znači da su svi političari negativni ili zločesti. U povijesti čovječanstva bilo je “mnogo političara svetaca i ne treba se predati toj negativnoj slici o njima, već reagirati pokazujući djelima da je moguća, dapače, potrebna dobra politika koja u središte stavlja čovjeka i zajedničko dobro”, zaključio je papa Franjo.