Papa Franjo održao polnoćku u bazilici Sv. Petra pred manje od 100 vjernika

Papa Franjo je u četvrtak na ponoćki, koja je zbog pandemije održana u manje radosnom ozračju nego inače, poručio da bi ljudi trebali osjećati obvezu prema siromašnima i pomoći im jer je Isus Krist rođen kao siromašni prognanik.

Misa je održana u stražnjem dijelu Bazilike svetog Petra s manje od 100 vjernika i manjim brojem kardinala i biskupa. Obično se služi u glavnom dijelu bazilike i prisustvuje joj do 10000 ljudi, uključujući diplomatski zbor koji predstavlja gotovo 200 država.

Svi osim Pape i članova manjeg zbora nosili su maske na ponoćki koja je počela dva sata ranije nego inače kako bi se ograničen broj vjernika u pandemiji mogao vratiti kući do 22 sata kada počinje policijski sat.

Pope Francis leads the Mass on Christmas Eve in St. Peter's Basilica amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic at the Vatican December 24, 2020.

"Božji sin rođen je kao prognanik kako bi nam rekao da je svaki prognanik dijete Božje", rekao je Papa Franjo u svojoj propovijedi.

Dodao je da bi nas Božić trebao natjerati da se osvrnemo na "našu nepravdu prema tolikoj braći i sestrama" umjesto da slijedimo "našu beskrajnu želju za posjedom i prolaznim užicima".

"Bog je došao među nas u siromaštvu i potrebi da nam kaže da ćemo, služeći siromašnima, pokazati svoju ljubav prema njemu", rekao je 84-godišnji Papa koji proslavlja osmi Božić u svom pontifikatu.

Papa će u petak pročitati svoj Urbi et Orbi (gradu i svijetu) iz vatikanske dvorane umjesto sa središnjeg balkona na Trgu svetog Petra, na događaju koji obično privlači desetke tisuća ljudi.

Talijani će biti zatvoreni većinu božićnih i novogodišnjih blagdana. Trgovine koje nisu neophodne bit će zatvorene do 27. prosinca, ponovno od 31. prosinca do 3. siječnja te 5. i 6. siječnja. Tih dana je Talijanima dopušteno putovati samo zbog posla, zdravstvenih ili drugih, hitnih razloga.

Zbog ograničenja se ne može ići na Trg svetog Petra ili u baziliku. Svi papinski događaji između 24. prosinca i 6. siječnja održat će se u zatvorenom i s ograničenim brojem ljudi, ali će se prenositi na televiziji i online.

