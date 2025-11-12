Naši Portali
12.11.2025. u 11:07

Najdalje je, zasad, otišao Grad Zagreb ove jeseni svojom preporukom zagrebačkim osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela, nakon što je već veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranio korištenje mobitela djeci, uz propisane iznimke i sankcije

Ne samo mobitelima, u Osnovnoj školi u Vrgorcu odzvonilo je i gaziranim sokovima, umjetnim noktima i neprimjerenoj šminki. Promjena, pokazalo se po tko zna koji put, počinje lokalno – s djecom, roditeljima i nastavnicima koji su odlučili reći "ne" digitalnoj ovisnosti i kojekakvim čudima iz virtualnog svijeta, kojima nije mjesto u školi, i ne samo u školi. Uistinu je dobra vijest kako u sve više hrvatskih škola nema Facebooka, Instagrama, Snapchata i TikToka. Umjesto čavrljanja preko WhatsAppa i slušanja glazbe, učenici sjede u klupama i razgovaraju oči u oči, a umjesto igrica na mobitelu, u dvorištu se igraju lovice i skrivača.

Učenici djeca mobitel školstvo Vrgorac

