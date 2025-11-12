Ne samo mobitelima, u Osnovnoj školi u Vrgorcu odzvonilo je i gaziranim sokovima, umjetnim noktima i neprimjerenoj šminki. Promjena, pokazalo se po tko zna koji put, počinje lokalno – s djecom, roditeljima i nastavnicima koji su odlučili reći "ne" digitalnoj ovisnosti i kojekakvim čudima iz virtualnog svijeta, kojima nije mjesto u školi, i ne samo u školi. Uistinu je dobra vijest kako u sve više hrvatskih škola nema Facebooka, Instagrama, Snapchata i TikToka. Umjesto čavrljanja preko WhatsAppa i slušanja glazbe, učenici sjede u klupama i razgovaraju oči u oči, a umjesto igrica na mobitelu, u dvorištu se igraju lovice i skrivača.