Pad broja zaraženih ključan za sezonu: U Italiji se mame turisti, Istrani traže da i službeno uđu u “zelenu zonu”

U Hrvatskoj se nastavlja pad broja oboljelih od koronavirusa. Iako je na dnevnoj razini ove nedjelje zabilježen tek jedan novi slučaj manje u odnosu na prošlu nedjelju, 58 jučer prema 59 novih slučajeva 13. lipnja, ukupni broj aktivnih slučajeva zaraze znatno je manji; 597 prema 847, što je pad od 30 posto u tjedan dana. Testirano je 4340 osoba, a 288 oboljelih je na bolničkom liječenju, što je 120 manje nego prije tjedan dana. Dobar je to znak s obzirom na turističku sezonu od koje se u Hrvatskoj mnogo očekuje.

Sajam turizma

Tako je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) i njezino predstavništvo u Italiji predstavilo hrvatsku turističku ponudu ovog vikenda na najvažnijem međunarodnom sajmu turističkih profesionalaca na jugu Italije. Riječ je o BMT sajmu (Borsa Mediterranea del turismo) u Napulju.

– Ovo je prvi sajam na jugu Italije u prisutnosti publike od pojave pandemije koronavirusa, koji je okupio talijanske i inozemne turističke djelatnike. Na sajmu vlada veliki optimizam i želja za ponovnim pokretanjem turizma i turističkih putovanja – rekla je direktorica predstavništva HTZ-a u Italiji Viviana Vukelić koja je, sa suradnicima, brojne turističke agente i predstavnike medija informirala o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, uvjetima ulaska u zemlju, nacionalnoj oznaci sigurnosti “Safe stay in Croatia”, portalu Enter Croatia, sustavu eVisitor za nautičare te aktualnoj pozivnoj kampanji “Trust me, I’ve been there”.

Kako iz Italije, i iz brojnih drugih zemalja stižu dobre najave sezone, pa se i lokalni turistički djelatnici bore za privlačenje turista. Istarski je župan Boris Miletić pozvao premijera Andreja Plenkovića da od odgovornih tijela EU zatraži da se epidemiološka slika za Hrvatsku u ECDC sustavu temelji na pojedinačnom stanju svake županije, a ne, kao dosad, na temelju podjele Hrvatske na četiri statističke regije. Smatra da je zbog takve dosadašnje prakse Istra zakinuta.

Nepravedna podjela

– Istarska županija već je nekoliko tjedana u “zelenoj zoni” što se tiče incidencije zarazom COVID-19, kao i u samom vrhu među županijama što se tiče procijepljenosti – kaže župan Miletić, koji zaključuje da je na temelju podjele, po kojoj je svrstana u jadransku Hrvatsku, “narančastu” regiju, Istarska županija, uz Primorsko-goransku i Dubrovačko-neretvansku, koje su također “zelene”, neopravdano kažnjena.

Miletić je upozorio da je slovenska Vlada, gledajući čitavu jadransku Hrvatsku kao “narančastu zonu”, donijela novu mjeru po kojoj svi građani pri povratku moraju imati negativan antigenski test, ako nemaju potvrdu o cijepljenju. U Istarskoj županiji 38,2 posto stanovništva primilo je prvu dozu cjepiva, a ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak ističe važnost cijepljenja, unatoč povoljnijoj epidemiološkoj situaciji

. – U vrijeme situacije kakva je sada u Hrvatskoj, a ujedno u vrijeme kada su novi sojevi virusa “pred vratima”, primanje obje doze cjepiva izrazito je važno – poručio je Capak, koji ističe i da je najveći obuhvat cijepljenih prvom dozom postignut u Zagrebu (41,4 posto ukupnog stanovništva), a završeno cijepljenje u najvećem je obuhvatu ostvareno u Krapinsko-zagorskoj županiji (30,3 posto ukupnog stanovništva).

