Novi model obiteljskih mirovina: Imat ćemo pravo i na dio mirovine umrlog supružnika

Vladajuća koalicija povećala se jučer za jedan glas, onaj HSU-ova zastupnika Silvana Hrelje. Hrelja je u Saboru digao ruku za rebalans državnog proračuna, čime je većina porasla na 77 glasova, a zauzvrat je s Vladom potpisao protokol na temelju kojega će Hrvatska do 1. siječnja 2023. godine implementirati novi model obiteljskih mirovina. Državu bi to godišnje koštalo oko milijardu kuna, no kako je u Vladinu programu i drugim strateškim dokumentima takav sustav već najavljivan, pitanje je može li se potpisivanje ovog protokola smatrati dodatnim troškom za državu.