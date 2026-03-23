Pacijenta greškom proglasili mrtvim u jednoj hrvatskoj bolnici. Ravnatelj: 'Nisam upoznat s incidentom'

Udruga za promicanje prava pacijenata reagirala je na alarmantan slučaj u virovitičkoj bolnici, gdje je pacijent, zbog pogrešne zamjene identiteta i OIB-a, službeno proglašen mrtvim iako je bio živ.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. 'Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata najoštrije osuđuje ovaj šokantan propust, rezultat zamjene identiteta i OIB-a pacijenta. Takva pogreška u 21. stoljeću je potpuno neprihvatljiva i nedopustiva. Ovaj incident ukazuje na dugogodišnje nepravilnosti u funkcioniranju zdravstvenog sustava i njegovih digitalnih platformi. Jasno je da postojeći sustavi nisu pouzdani, da kontrole ne djeluju, te da obvezni protokoli identifikacije pacijenata nisu provedeni, što direktno ugrožava život i sigurnost pacijenata. Udruga zahtijeva hitnu i neovisnu istragu, potpuno utvrđivanje odgovornosti na svim razinama te žurno uvođenje digitalnih i organizacijskih mehanizama koji će spriječiti ponavljanje ovako ozbiljnih grešaka. Istovremeno, izražavamo duboku sućut obitelji pogođenog pacijenta te im pružamo pravnu i savjetodavnu podršku u zaštiti njihovih prava i zahtjevu za odgovarajuću odštetu zbog teške povrede dostojanstva i sigurnosti pacijenta', naveli su iz udruge na svom Facebook profilu.

'Detaljnije informacije ćemo znati nakon završetka unutarnje kontrole koja je u tijeku. Preminuli pacijent je liječen pod svojim imenom i prezimenom, sukladno dijagnostičkim nalazima na dan prijema i kliničkim smjernicama. Sukladno nalazu unutarnje kontrole poduzet ćemo sve mjere u cilju preveniranja sličnih situacija u budućnosti', odgovorili su za 24sata iz ravnateljstva OB Virovitica i naveli kako je obaviješteno Ministarstvo zdravstva.

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da ih je ravnateljstvo OB Virovitica obavijestilo o ovom slučaju. 'Sukladno procedurama sustava kvalitete, bolnica je odmah pokrenula unutarnji nadzor, a izvješće će po njegovom završetku biti dostavljeno Službi za kvalitetu Ministarstva', naveli su iz Ministarstva.

No, ravnatelj OB Virovitica, Dinko Blažević, u nedjelju je izjavio da nije bio upoznat s incidentom koji se dogodio 15. ožujka. Za ovo doznajem od vas, prvi put čujem. Evidentno je da se radi o ljudskoj pogrešci i moramo provesti istragu. U ponedjeljak ću pokrenuti istragu i dati nadležnim službama da utvrde što se dogodilo te potom dati službeni odgovor, rekao je Blažević.

Podsjećamo, 16. ožujka 2026. Nenad Marković iz Virovitice službeno je proglašen mrtvim, iako je bio živ. Greška se dogodila jer je drugi muškarac istog imena i prezimena preminuo, a njegov OIB je pogrešno dodijeljen živom Nenadu Markoviću, čime je došlo do zamjene identiteta u bolničkoj evidenciji i dokumentaciji. Predrag Marković, brat pogođenog Nenada, ispričao je kako je došao u bolnicu po otpusno pismo, ali mu dokument nije izdan. 'Brata sam doveo u bolnicu jer mu je naglo pozlilo. Na hitnom prijemu tražili su samo ime i prezime, a zdravstvenu iskaznicu nisu provjerili. Bio sam fokusiran na to da mu se pruži pomoć', rekao je Predrag.

Dodao je da mu je otpusno pismo nužno za administrativne obveze, uključujući odjavu preminulog brata, te da dodatni stres otežava i zdravstveno stanje njihove majke, koja uskoro nastavlja kemoterapiju. Prema dostupnim informacijama, preminuli pacijent bio je zaprimljen i liječen pod tuđim identitetom, koristeći OIB, zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju živog Nenada Markovića, što je rezultiralo ozbiljnim pravnim i administrativnim posljedicama, pišu 24sata.