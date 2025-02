Oživljava se POS? Zakon se mijenja po hitnoj proceduri, nekretnine preko APN-a će biti skuplje

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o društveno poticanoj stanogradnji upućen je u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 10 dana, a iz ministarstva graditeljstva kažu da će se tim prijedlogom omogućiti i raniji početak provedbe Nacionalnog plana stambene politike. Izmjene i dopune Zakona o društveno poticanoj stanogradnji jedna su od aktivnosti iz Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. kojom će se omogućiti što raniji početak provedbe mjera iz tog Plana, pa će se stoga i donošenje tog zakona predložiti Hrvatskom saboru po hitnoj proceduri, izvijestili su iz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz kojeg su zakonske izmjene 15. veljače uputili u javno savjetovanje.

Zainteresiranu javnost pozvali su da se aktivno uključi u javno savjetovanje davanjem argumentiranih prijedloga, mišljenja i primjedbi putem portala eSavjetovanja, najkasnije do 25. veljače. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja pomaže građanima u stjecanju prve nekretnine po priuštivim cijenama, ima spremne projekte i građevinske dozvole, priopćili su iz ministarstva graditeljstva. No, pojasnili su, značajno povećanje troškova gradnje i prodajnih cijena stanova, dovelo je do nemogućnosti ugovaranja izvođenja radova u programima POS-a te se postupci javne nabave učestalo poništavaju jer izvođači radova, s obzirom na zakonski određene najviše moguće cijene, nemaju ekonomski interes za sudjelovanje u tim postupcima.



Stoga se, kažu, zakonom povećava najveća prodajna cijena stana te se usklađuje s prosječnom prodajnom cijenom stana koju su postigla trgovačka društva i druge pravne osobe u 2024., što će u kratkom roku omogućiti izgradnju novih stanova u POS-u. Navedeno je, kako su istaknuli, potrebno žurno urediti jer je, s obzirom na visoke cijene gradnje, POS trenutno u zastoju, a brojni mladi ljudi na listama prvenstva voljni su platiti i višu cijenu po metru četvornom koja bi, i u tom slučaju, bila 20 do 40 posto niža od tržišne cijene.



Također, zakonom se omogućava isplata potpore u vidu povrata novčanih sredstava u dijelu plaćenog poreza na kupovinu stambene nekretnine građanima Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina i koji kupuju ili grade svoju prvu stambenu nekretninu - stan ili kuću, ovisno o primjerenoj površini i lokalnoj prosječnoj cijeni. Ta je mjera najavljena krajem ljeta 2024. te je javno objavljeno da će pravo na povrat poreza imati svi koji kupuju nekretninu nakon 1. siječnja 2025. Nakon donošenja Zakona, donijet će se i Pravilnik o povratu poreza kojim će se detaljno urediti uvjeti povrata poreza, najavili su.

U zakonskim izmjenama i novi program priuštivog najma

Kada je riječ o cijenama najma nekretnina, u ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva napomenuli su da značajno povećanje cijene najma nekretnina u proteklim godinama građanima uvelike otežava dostupnost dugoročnog najma po primjerenim cijenama, posebno uzimajući u obzir nedostupnost stambenih jedinca za dugoročni najam.

Ovim se zakonom, kažu, uređuje pokretanje novog programa priuštivog najma koji bi, uz naknadu vlasnicima, koristio postojeće višegodišnje prazne stanove tako da ih daje u najam građanima koji ne mogu stambeno pitanje riješiti na tržištu nekretnina. Nakon donošenja zakona, donijet će se Program priuštivog najma kojim će se detaljno urediti uvjeti za prijavu na javne pozive za najam stanova, za vlasnike praznih stanova i najmoprimce. Do kraja godine, kako su izvijestili su iz ministarstva, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji zamijenit će potpuno novi Zakon o priuštivom stanovanju kojim će se sveobuhvatno urediti novi modeli poticane stanogradnje i druga pitanja kojima će se poboljšati priuštivost stanovanja.