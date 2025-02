Evo koji su najtraženiji kvartovi u Zagrebu za kupovinu stana, po atraktivnosti prednjači i jedna županija

Stambeni krediti odobreni u razdoblju od 2021. do 2023. godine sve se teže otplaćuju, no unatoč tome domaći potrošači i dalje do nekretnina uglavnom dolaze tim načinom. Prema dostupnim podacima HNB-a, godišnji rast kredita znatno se ubrzao, s 3,6 posto u 2022. na 15,9 posto u 2024., dok je udio kredita s kašnjenjem, odnosno neurednom otplatom dosegnuo četiri posto. Naime, na tržištu nekretnina u protekloj godini ostvareno je ukupno 133.495 kupoprodaja, što je pad od 2,9 posto u odnosu na prethodnu godine. Štoviše, u statistici tržišta za prethodnu godinu, čije su autorice Jelena Kravoščanec Todorović i Martina Mataić Škugor iz Opereta nekretnina, najveći pad transakcija od 16,4 posto otpada na kuće. Stanovi i apartmani ostvarili su ukupno 26.801 kupoprodaju, što je što je u odnosu na 2023. pad od 6,3 posto, dok je potražnja za građevinskim zemljištima ostala stabilna – u tome je segmentu u 2024. u odnosu na 2023. zabilježen minimalan pad od 0,1 posto. U 2024. 28 posto porasla je kupnja parkirno-garažnih mjesta, dok je ukupni porast transakcija u kategoriji garaža, parkirnih mjesta i garažno parkirnih prostora iznosio 12 posto. – Unatoč prevladavajućem dojmu da je u 2024. došlo do znatnijeg pada prometa nekretnina, konačni rezultat na razini Hrvatske pokazuje tek blagi pad od 2,9 posto u ukupnom broju transakcija, što potvrđuje stabilnost tržišta nekretnina – poručuju autorice godišnjeg biltena iz Opereta nekretnina.

Grad Zagreb i prošle je godine ostao najaktivnije tržište, unatoč blagom padu od 1,6 posto u odnosu na 2023. U 2024. prosječna cijena stana u starogradnji porasla je devet posto. U Gradu Zagrebu prodavatelju u prosjeku trebaju 4,4 mjeseca da proda oglašenu nekretninu, a razlika između tražene i realizirane cijena je 8,8 posto. Među najtraženijim kvartovima u Zagrebu je Centar, a i Trešnjevka sjever je četvrt koja bilježi visoku potražnju i prodaju. U najtraženije zagrebačke četvrti ubrajaju se i Novi Zagreb istok, Maksimir i Trešnjevka jug koji su lani ostvarili jednak udio u prodaji od 11 posto. Najniži postotak kupnje stanova tijekom prošle godine zabilježen je u Podsljemenskoj zoni i Pešćenici. Kada je riječ o trendovima, a uspoređujući sve naše županije nakon Grada Zagreba, najatraktivnija je Primorsko-goranska županija s izraženim najvećim rastom od 23,1 posto. Splitsko-dalmatinska s padom od 3,4 posto i Zagrebačka županija s rastom od 12,2 posto zaokružuju listu najatraktivnijih regija. Ličko-senjska, Požeško-slavonska i Virovitičko podravska županija bilježe najmanju kupoprodajnu aktivnost tijekom prošle godine. Lani, kao i 2023., najčešći kupci nekretnina su osobe u dobi od 30 do 40 godina, a znatan udio čine i oni do 50 godina.

– Najčešći razlog kupnje stana u Zagrebu je interes kupaca koji žive izvan grada, a pritom ih najčešće motivira školovanje djece ili potencijalna investicija. Također znatan dio kupnji odnosi se na klijente koji kupuju svoju prvu nekretninu – poručile su Jelena Kravoščanec Todorović i Martina Mataić Škugor. Kako su istaknule, prošla je godina završila najavom dugo iščekivane stambene politike, a mjere koje su usvojene još čekaju provedbu. – Konkretne učinke na tržište teško je očekivati prije 2026. Uostalom, osim stambene politike, tržište nekretnina ovisit će i o kupovnoj moći stranaca, kao i novim mjerama odobravanja kreditnih proizvoda – zaključile su autorice.

