'Bacili su mi mobitel na noge dok sam ležala. Naredili su svima da drže ruke iznad glave ili na potiljku'

Novi Sad izgledao je kao bojno polje. Neviđena policijska brutalnost, suzavci, topovski udari, pendreci, ranjenici po ulicama, masovna privođenja među kojima su bili i novinari, to su slike s ulica vojvođanske metropole u noći na subotu, kada je održan veliki studentski prosvjed. Norbert Šinković, asistent s Filozofskog fakulteta, u razgovoru za Večernji list opisuje kako su izgledali dramatični trenuci u Novom Sadu. – Ja sam, zajedno s otprilike 150 građana, profesora, medicinskog osoblja i studenata, boravio u Rektoratu Sveučilišta, u zgradi u koju smo se sklonili od užasne količine suzavca bačenog na ljude okupljene na prosvjedu. Od deset sati navečer do tri ujutro ostali smo u toj zgradi prije svega radi vlastite sigurnosti, jer smo vidjeli da policija u velikim količinama koristi suzavac i primjenjuje silu nad okupljenim građanima. Sve vrijeme primali smo informacije o policijskim intervencijama na gotovo svim glavnim točkama oko sveučilišnog kampusa. Sve to smo mogli i vidjeti, do trenutka kada su jake policijske snage došle do vrata samog Rektorata i nasilno otvorile ulaz, ušavši zajedno s rektorom Dejanom Mandićem, čiju ostavku, podsjetit ću vas, još od kraja prošle godine traže svi fakulteti i svi znanstveni instituti – govori Šinković.

Milan Turanjanin, zastupnik Zeleno-lijeve fronte u Skupštini Vojvodine i član Odbora za sigurnost, za Večernji list ističe da se u Novom Sadu dogodila neprimjerena policijska brutalnost, a ovako velik broj policajaca u gradu, kako nam opisuje, nije viđen ni za vrijeme prosvjeda 1990-ih godina. – Moja je slobodna procjena da je u Novom Sadu sinoć bilo između 15 i 20 tisuća ljudi, a policajaca barem pet tisuća. Išli su ulicama i tukli sve redom. Mislim da su ispraznili sve kutije sa suzavcem. Sve je bilo u dimu. To je bio užas. Ubačenih elemenata je bilo jer se znalo već da će doći do nereda. Ovo je Vučićeva osveta Novom Sadu, jer se on, poput mačka oko slanine, stalno vrti oko grada u koji ne smije ući – poručuje naš sugovornik.

Među žrtvama policijske brutalnosti bila je i kolegica Katarina Stevanović, novinarka tjednika Vreme, koja se nalazila kod zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. – Bila je manja grupa ljudi s maskama, jesu li ih stavili jer su očekivali suzavac i sve ono što je uslijedilo ili su bili neki drugi elementi, ne znam. Gađali su policiju bojom i pirotehničkim sredstvima, a onda je policija brutalno odgovorila. Reakcija prema građanima s tolikom količinom suzavca i svime ostalim, apsolutno ne znam kako to mogu opravdati – upozorava naša sugovornica, koja se u jednom trenutku našla na tlu zajedno s ostalim privedenima, među kojima je bilo i medicinskog osoblja.

– Ponavljala sam da sam novinarka. Imala sam žuti prsluk s jasno istaknutim natpisom "Press", ali njih to nije zanimalo. Rekli su da će, ako sam doista novinarka, to utvrditi u policijskoj postaji. Rekli su mi da ću tek tada moći kontaktirati svog urednika. Pomaknuli su nas desetak metara niz ulicu, a zatim su nam opet naredili da legnemo. Opet sam rekla da sam novinarka i pitala mogu li se javiti redakciji. Odgovorili su ponovno da ne. Zatim su mi rekli: "Nemoj slučajno snimati." Uzeli su mi telefon i provjerili nisam li slučajno uključila snimač. Nakon toga su mi telefon bacili na noge dok sam ležala. Naredili su svima da drže ruke iznad glave ili na potiljku i da ne dižu glave. Netko je nakon nekog vremena komentirao: "Imamo i novinare među njima." A onda se, pet minuta kasnije, čulo na njihovim motorolama da polako počnu izvlačiti jednog po jednog. Prvo su rekli: '"Ajde, novinar, novinar!" Ja sam ustala – opisuje užas naša sugovornica, dodajući da je tada uslijedila i cinična isprika policajaca koji su rekli da nisu znali da je novinarka. Aleksandar Vučić, čiju ostavku traži akademska zajednica, poručio je da neće biti milosti prema nasilnicima, tvrdeći da se policija samo branila. Osvrnuo se na činjenicu da je na prosvjedu u Novom Sadu bilo i nekoliko zastupnika iz Europskog parlamenta.

Bunt započeo u Novom Sadu

– Neki ološ se skupio tamo. Ološ koji ne može vladati ni u svojim zemljama. Zahvalan sam što su nam pokazali gdje im je mjesto. Oni koji su došli rušiti Srbiju izvana, moraju znati da ćemo im se suprotstaviti snažnije nego što su mislili – rekao je Vučić.

Novi val nasilja vlasti, uz pomoć medijske propagande protiv neposlušnih studenata i profesora, može se očekivati i dalje. Novi Sad je posebna meta režima jer je sveopći bunt protiv Vučića i njegove vlasti započeo upravo u tom gradu, nakon tragičnog pada nadstrešnice. Napetosti će se dodatno pojačavati kako se bude približavala prva godišnjica te tragedije, 1. studenoga.