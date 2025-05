Ovo vjenčanje pretvorilo se u katastrofu: Mladenci ostali bez svih gostiju zbog jedne poruke

U svijetu gdje su vjenčanja često glamurozne i emotivne proslave ljubavi, jedna pozivnica izazvala je pravi šok i lavinu negativnih reakcija. Umjesto uobičajene molbe za darove ili čestitke, jedan par odlučio je od svojih gostiju zatražiti – ulaznicu. I to ne bilo kakvu: 200 dolara po osobi, bez uključenog pića.

Sve je započelo sasvim normalno: mladenka je za svoju djevojačku večer okupila dvanaest bliskih prijateljica, uglavnom studentica i mladih zaposlenica. Budući da nije bilo jasno trebaju li donijeti poklone, pitale su – odgovor je bio da su novčani darovi dobrodošli, ali da će se veseliti bilo čemu. Grupa se potrudila: donijele su sitne darove poput vina, nakita, kutije s hranom, cvijeća i čestitki. Svaka je prijateljica potrošila barem 15 dolara. Za samo vjenčanje planirale su skupiti po 100 dolara, želeći dati doprinos bez da bankrotiraju.

No, dan nakon djevojačke zabave – hladan tuš. Mladenci su u poruci najavili da će svaki gost morati platiti ulaznicu za svadbu – 200 dolara, a pritom piće nije uključeno. Na pozivnici ranije nije bilo ni traga takvoj informaciji, samo kratka napomena da su „novčani pokloni dobrodošli ako to želite“. Grupa prijateljica, razočarana i povrijeđena, odlučila je ne doći na vjenčanje. Smatrale su da je zahtjev za plaćanjem ulaza, pogotovo bez ranije najave i transparentnosti, izraz potpunog nepoštovanja. Uz to su već same organizirale i platile djevojačku večer.

Reakcija mladenaca bila je dodatno šokantna: optužili su prijatelje da su škrtci te priznali da je naplata ulaznice trebala „osigurati gotovinu na dan vjenčanja“. Nakon toga su ih blokirali na društvenim mrežama i napustili zajedničku grupu za dopisivanje. Tako je jedno prijateljstvo završilo – bez svadbe, ali uz gorak okus pohlepe i neiskrenosti.

Kako prenosi Fenix Magazin, ovu priču podijelio je jedan korisnik Reddita, ističući da se cijela grupa osjećala izdano. „Godinama smo slavili sve zajedno – rođendane, diplome, uvijek s poklonima, tortama i veseljem. Ovo nas je jako pogodilo“, napisao je. Dodao je i da je planirana svadba bila prilično skromna s organizacijskog aspekta: nije bilo uključeno piće, a domjenak je trebao završiti već u 21:30.