Ovo su uvjeti za održavanje svadbi. Božinović: 'Ako se netko ne bude pridržavao, bit će sankcija'

Od petka na snagu stupaju nove, blaže mjere. Na svadbi može biti do 120 gostiju, moći će trajati dulje od 23 sata, a organizator treba voditi brigu o tome jesu li svi cijepljeni, testirani ili preboljeli COVID-19. Ministar Davor Božinović kazao je da organizator mora voditi računa o tome da svi oni koji su tamo, ne samo mladenci već i uzvanici, osoblje, pjevači, moraju biti informirani da su dužni ispuniti jedan od tri uvjeta.

"Organizator mora informirati sve osobe na svadbenoj svečanosti o uvjetima održavanja slavlja, uz obavijest civilnoj zaštiti pet dana prije održavanja svadbe te uz pridržavanje posebnih preporuka i uputa", istaknuo je Božinović.

"Organizator će obavijestiti da će na tom mjestu biti na svadbi npr. 119, 115...osoba, te osobe moraju imati dokaz da su ili cijepljene ili da su preboljele ili da su testirane. U posebnoj tablici u Excelu, koja će biti sastavni dio ove odluke, potpisat će da su upoznate s time i da su suglasne da se ti podaci koriste u smislu potvrde je li to baš tako", objasnio je ministar Davor Božinović dodajući da će oni u registru moći provjeriti sve podatke o tome ispunjavaju li uvjete.

"To je nešto što se može provjeriti vrlo brzo jer svi su ti podaci dostupni HZZO-u, HZJZ-u. Ono što želimo poručiti svima jest da će se ti podaci provjeravati. Ako dođe do spoznaje da se netko nije pridržavao uvjeta, onda ćemo, nažalost, biti prisiljeni primjenjivati sankcije koje su propisane u Zakonu o sustavu civilne zaštite, a to su, kao što znate, vrlo visoke sankcije", dodao je Božinović.

Što se tiče svadbi u vlastitom dvorištu, Božinović je rekao da su i o tome razgovarali te su zaključili da je sve manje takvih svadbi koje se rade kod kuće. Za njih će vrijediti iste mjere, svatko preuzima odgovornost za ono što radi, pa je tako i u ovom konkretnom slučaju, dodao je Božinović.