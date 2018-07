'Ovo su tvitanje dviju ambasada preozbiljno shvatili'

Tek koju minutu po završetku utakmice između Hrvatske i Danske američki veleposlanik Robert Kohorst u Hrvatskoj na službenom je Twitter-profilu, slikovito najavljujući idući susret zastavicama Hrvatske i Rusije, napisao:

“Pogodite svi za koga navijam.”

Ovo lagano podbadanje ruske strane začinio je nasmijanim emotikonom. Odgovor Rusa, na hrvatskom jeziku i s tri smiješka, uslijedio je praktički iste minute:

“Hoće li SAD možda još platiti LNG, pomoći Agrokoru ili ukinuti vize za Hrvate?”

🇭🇷 vs 🇷🇺. Guess everyone knows who I am rooting for. 😁