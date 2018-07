Evo što strani mediji pišu o pobjedi Hrvatske i odlasku u četvrtfinale

Mnogi strani mediji pišu o pobjedi Hrvatske nad Danskom i odlasku u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u nogometu.

Britanski Guardian u tekstu s naslovom 'Hrvatska poslala Dansku kući sa Svjetskog prvenstva nakon Šubašićevog herojstva u penalima' piše kako je 'igra eksplodirala u prvim minutama utakmice kada su zabijena dva gola u dva poteza'.

– Ono što je nakon toga uslijedilo je bilo sporo umiranje spektakla. Za golove je zaslužna komična obrana, no u preostalih 116 minuta malo je toga bilo za smijanje – piše Guardian.

Pišu kako se ostatak utakmice osjećao kao reakcija na početni kaos. Nijedna momčad nije pokazala otvorenost kao prijašnjih utakmica tijekom turnira, a oprez su zadržali kroz cijelu igru.

– Modrić je pogodio u penalima, sačuvao je svoj obraz – dodaju.

BBC piše kako je Danijel Subašić obranio tri penala te je Hrvatska izbacila Dansku s natjecanja u 'penalima koji su svima kidali živce'.

– Bila je to utakmica koja je završila na nevjerojatno dramatičan način, a tako je i počela – piše BBC. Podsjećaju da je Hrvatska pobijedila Argentinu 3:0, no pišu kako je večeras 'bila sjena one momčadi'.

– Činilo se kao da im nedostaje energije i ambicije – piše BBC.

I naši susjedi izvijestili su o spektakularnom prolasku Hrvatske u četvrtfinale. Beogradski Blic piše kako su 'vatreni prošli poslije drame u penalima'.

– Skandinavci su na savršen način započeli utakmicu, postigli gol već u 56. sekundi, da bi poslije nešto više od tri i pol minute stigao odgovor. Očekivao se fenomenalan meč, ali... Sve poslije ta dva pogotka bio je gotovo za zaborav, Danci su uspjeli oboriti ritam meča, 'umrtvili' su potpuno igru, a na to Hrvati nisu imali nikakav odgovor – piše Blic koji je objavio nekoliko tekstova o pobjedi naših reprezentativaca.

Dnevni avaz također piše kako je 'Hrvatska nakon penala i drame u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva'.

– Poslije drugog gola na utakmici ritam je opao, Hrvati su češće imali loptu u nogama, dok su Danci čekali svoju priliku – piše Dnevni avaz.

Srećom, nisu je dočekali.