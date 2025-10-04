Objavljena imena ljudi koji su poginuli u strašnoj nesreći kod Senja: Kći jednog od para poslala dirljivu poruku

Identificirani su.dva para koja su poginula kada je njihov automobil skliznuo s ceste i pao u more dok su bili na odmoru u Hrvatskoj. Jeremy Gambin (68) i njegova supruga Lorraine (67), koji su živjeli u Swieqiju, preminuli su zajedno s Kevinom Bonnicijem (67) i njegovom suprugom Alexandrom (66), piše MaltaToday.

Putovali su zajedno duž jadranske obale kada je automobil u kojem su se nalazili skrenuo s ceste i završio u moru u četvrtak poslijepodne. Jeremy Gambin bio je poznat košarkaški trener u Luxolu i bivši igrač koji je predstavljao Maltu na Igrama malih europskih država 1987. godine u Monaku. Također je bio učitelj tjelesnog odgoja u Zakladi sv. Mihovila. On i njegova supruga Lorraine, čije je službeno ime Cynthia, imali su troje djece i nekoliko unučadi.

Kevin Bonnici radio je u taksi industriji i bio direktor dviju tvrtki s Y-Plate flotama. Prije toga radio je za Air Malta u financijskom, operativnom i inženjerskom odjelu te zrakoplovne tvrtke. On i njegova supruga Alexandra imali su dvoje djece i nekoliko unučadi.

Kći Jeremyja i Lorraine Gambin objavila je kratku, ali dirljivu počast svojim pokojnim roditeljima na Facebooku. "Naša obitelj bila je stvarno blagoslovljena i sretna što smo imali naše prekrasne roditelje u našem životu i nismo mogli tražiti više. Zauvijek ću biti ponosna što mogu reći da sam njihova kći", napisala je Ilona Busby.

Rekla je da joj određenu utjehu donosi saznanje da su roditelji umrli zajedno, „radeći ono što su voljeli najviše, s dvoje svojih omiljenih prijatelja i suputnika“. Zahvalila je svima koji su pružili podršku i rekla da će detalji o sprovodu biti objavljeni kasnije.

Zamjenik gradonačelnika Swieqija, Jordan Galea Pace, rekao je da je u petak navečer održana minuta šutnje tijekom ceremonije Ġieħ is-Swieqi za gubitak dvoje stanovnika grada. "Lorraine je bila voljena i aktivna članica naše zajednice koja je redovito sudjelovala u našim aktivnostima, dok je gospodin Gambin, moj bivši trener u Zakladi sv. Mihovila, bio uvijek poštovan čovjek“, rekao je Galea Pace. Malteška košarkaška udruga izrazila je sućut „obiteljima i prijateljima“ Jeremyja Gambina i Kevina Bonnicija, koji su obojica bili bivši košarkaški igrači.