Zastrašujuća Nostradamusova predviđanja za kraj 2025.: Vraća se i velika pošast...

Kako se bliži kraj 2025. godina, proročanstva ponovno privlače pažnju svijeta. Nostradamusovi katreni iz Les Prophéties, prvi put objavljeni 1555. godine, ponovno izazivaju rasprave. Od predviđanja ratova i prirodnih katastrofa do kozmičkih prijetnji, Nostradamusova proročanstva često se povezuju s današnjim globalnim izazovima, uključujući sukobe u Ukrajini, napetosti u Tajvanskom tjesnacu i klimatske krize. Sve to naravno treba se uzeti s velikim oprezom.

Jedan od najzapaženijih katrena upozorava na "Marsa koji vlada među zvijezdama" i "ljudsku krv koja škropi svetište". Mnogi vide ovo kao predskazanje eskalacije sukoba, potencijalno čak Trećeg svjetskog rata. Stihovi poput "Tri vatre se uzdižu s istočnih strana, dok Zapad u tišini gubi svoju svjetlost" tumače se kao uspon istočnih sila, poput Kine, uz istodobni pad zapadnog utjecaja. Nostradamusovi stihovi također upozoravaju na "vatrenu kuglu s neba", koju neki povezuju s mogućim udarom asteroida, dok drugi spekuliraju o nuklearnom oružju. Ova vizija, opisana kao "znanost i sudbina u kozmičkom plesu", zvuči jezivo relevantno u doba napredne tehnologije i globalnih sukoba. Uz to, Nostradamus je predvidio iscrpljivanje resursa. Prema izvješću PennLivea, njegovi stihovi o "dugom ratu koji iscrpljuje vojsku" neki povezuju s iscrpljenošću resursa u tekućim sukobima.

Nostradamus je također predvidio povratak "velike pošasti" i unutarnje sukobe, posebno u Engleskoj, gdje spominje "okrutne ratove" i "neprijatelje iznutra i izvana". Neki to povezuju s posljedicama Brexita ili potencijalnim previranjima oko britanske monarhije. Još jedan zanimljiv detalj u Nostradamusovim spisima jest uspon "tajnovitog vođe" koji će uspostaviti "vodeno carstvo". To se pak povezuju s promjenama u globalnim savezima ili pojavom novih sila u strateškim pomorskim regijama, poput Južnokineskog mora, gdje se odvija borba za dominaciju.

Michel de Nostredame, poznat kao Nostradamus, bio je francuski liječnik, astrolog i vidovnjak. Školovan kao liječnik, stekao je ugled liječeći žrtve kuge, no svjetsku slavu donijela mu je zbirka Les Prophéties. Njegovi katreni, pisani u alegorijskom stilu, navodno su predvidjeli događaje poput Francuske revolucije, uspona Adolfa Hitlera i atentata na Johna F. Kennedyja. Ipak, skeptici upozoravaju da su tumačenja često retrospektivna i prilagođena događajima, piše Daily Mail.