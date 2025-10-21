Naši Portali
PROROČANSTVA KOJA PLAŠE

Zastrašujuća Nostradamusova predviđanja za kraj 2025.: Vraća se i velika pošast...

Nostradamus
Wikimedia commons
VL
Autor
Vecernji.hr
21.10.2025.
u 09:33

Od predviđanja ratova i prirodnih katastrofa do kozmičkih prijetnji, Nostradamusova proročanstva često se povezuju s današnjim globalnim izazovima

Kako se bliži kraj 2025. godina, proročanstva ponovno privlače pažnju svijeta. Nostradamusovi katreni iz Les Prophéties, prvi put objavljeni 1555. godine, ponovno izazivaju rasprave. Od predviđanja ratova i prirodnih katastrofa do kozmičkih prijetnji, Nostradamusova proročanstva često se povezuju s današnjim globalnim izazovima, uključujući sukobe u Ukrajini, napetosti u Tajvanskom tjesnacu i klimatske krize. Sve to naravno treba se uzeti s velikim oprezom. 

Jedan od najzapaženijih katrena upozorava na "Marsa koji vlada među zvijezdama" i "ljudsku krv koja škropi svetište". Mnogi vide ovo kao predskazanje eskalacije sukoba, potencijalno čak Trećeg svjetskog rata. Stihovi poput "Tri vatre se uzdižu s istočnih strana, dok Zapad u tišini gubi svoju svjetlost" tumače se kao uspon istočnih sila, poput Kine, uz istodobni pad zapadnog utjecaja. Nostradamusovi stihovi također upozoravaju na "vatrenu kuglu s neba", koju neki povezuju s mogućim udarom asteroida, dok drugi spekuliraju o nuklearnom oružju. Ova vizija, opisana kao "znanost i sudbina u kozmičkom plesu", zvuči jezivo relevantno u doba napredne tehnologije i globalnih sukoba. Uz to, Nostradamus je predvidio iscrpljivanje resursa. Prema izvješću PennLivea, njegovi stihovi o "dugom ratu koji iscrpljuje vojsku" neki povezuju s iscrpljenošću resursa u tekućim sukobima. 

Nostradamus je također predvidio povratak "velike pošasti" i unutarnje sukobe, posebno u Engleskoj, gdje spominje "okrutne ratove" i "neprijatelje iznutra i izvana". Neki to povezuju s posljedicama Brexita ili potencijalnim previranjima oko britanske monarhije. Još jedan zanimljiv detalj u Nostradamusovim spisima jest uspon "tajnovitog vođe" koji će uspostaviti "vodeno carstvo". To se pak povezuju s promjenama u globalnim savezima ili pojavom novih sila u strateškim pomorskim regijama, poput Južnokineskog mora, gdje se odvija borba za dominaciju.

Michel de Nostredame, poznat kao Nostradamus, bio je francuski liječnik, astrolog i vidovnjak. Školovan kao liječnik, stekao je ugled liječeći žrtve kuge, no svjetsku slavu donijela mu je zbirka Les Prophéties. Njegovi katreni, pisani u alegorijskom stilu, navodno su predvidjeli događaje poput Francuske revolucije, uspona Adolfa Hitlera i atentata na Johna F. Kennedyja. Ipak, skeptici upozoravaju da su tumačenja često retrospektivna i prilagođena događajima, piše Daily Mail.

Komentara 4

DA
dallas1974
10:01 21.10.2025.

Nostradamus, Baba Vanga, Vidoviti Milan...

Avatar Aurel
Aurel
10:17 21.10.2025.

vrhunski članak

TM
trade_mark
09:42 21.10.2025.

da, dolazi uspon tajanstvenog vođe. poznatiji je kao AP, a na tjemenu ima znak 666. naš veliki vođa, naš dužd, naš gospodar tame. volimo te, AP!

