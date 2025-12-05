Naši Portali
DVIJE NOVE ZGRADE

Napokon novi početak: Pet godina od potresa u Petrinji, podijelili ključeve 38 stanova

Sisak: Ministar Bačić podijelio je ključeve stanova dviju novoizgrađenih višestambenih zgrada
VL
Autor
Miroslav Edvin Habek/Hina
05.12.2025.
u 17:38

Ove dvije zgrade dio su posebnog projekta izgradnje 36 višestambenih zgrada financiranih iz državnog proračuna, za što je Vlada Republike Hrvatske osigurala 100 milijuna eura

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u petak je nazočio uručenju ključeva za 38 stanova u dvije nove višestambene zgrade u sisačkoj Ulici Tina Ujevića. ''Za nešto više od tri tjedna obilježit ćemo petu obljetnicu petrinjskog potresa, koji je počinio ogromnu štetu na stambenom fondu i društvenoj infrastrukturi. Pet godina poslije svjedočimo da je život u Sisku i cijeloj županiji podignut na višu razinu. Uložena su značajna sredstva da bismo vratili život u normalu i uvjete stanovanja na ovom prostoru učinili boljim nego što su bili prije“, rekao je Bačić.

Svečanosti dodjele ključeva prisustvovali su i ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Dragan Hristov, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak i gradonačelnik Grada Siska Domagoj Orlić. Gradonačelnik Orlić istaknuo je da su ovo 14. i 15. zgrada useljena na području Siska, čime je građanima osigurano 258 novih stanova. Ako se tome pribroje još dvije nove zgrade s 30 stanova iz drugog programa, u Sisku je useljeno i završeno 17 višestambenih zgrada. Župan Ivan Celjak podsjetio je da je na području Siska planirana izgradnja ukupno 20 višestambenih zgrada. Njih 15 u vrijednosti od 43,3 milijuna eura već je završeno, a tri su u izgradnji. Ove dvije zgrade dio su posebnog projekta izgradnje 36 višestambenih zgrada financiranih iz državnog proračuna, za što je Vlada Republike Hrvatske osigurala 100 milijuna eura.  „APN je izgradio dosad 22 zgrade s ukupno 400 stanova, od toga je u Sisku izgrađeno 15 zgrada. Trenutačno je u izgradnji još 12 zgrada s 228 stanova, a planiramo ih useliti u prvoj polovici 2026. godine“, kazao je ravnatelj APN-a Dragan Hristov.

Ključne riječi
nova zgrada ključevi stanovi petrinjski potres Branko Bačić

Kupnja