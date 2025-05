U Vukovaru 1. lipnja okršaj Domagoja Bilića i Marijana Pavličeka

Građani Vukovara odlučit će 1. lipnja tko će biti novi gradonačelnik. Na jučerašnjim izborima Domagoj Bilić (DP), kandidat stranaka DP-HDZ i partneri, osvojio je 41,60 posto glasova ili svega 400-tinjak glasova više od Marijana Pavličeka, kandidata Hrvatskih suverenista koji je osvojio 36,88 posto. Kandidat SDP-a Kruno Raguž osvojio je 12,81 posto glasova. I kada je riječ o Gradskom vijeću situacija je više nego zanimljiva i bit će potrebne neprincipijelne koalicije kako bi se došlo do većine. Naime, koalicija stranaka DP-HDZ i partneri osvojila je 35,58 posto glasova, a Hrvatski suverenisti imaju 31,48 posto. U Gradsko vijeće još su ušli SDSS (11,48 posto), DSS (9,23 posto) i SDP (5,49 posto).

– Nedostajalo nam je vrlo malo do konačne pobjede, ali idemo dalje. Glavu gore. Kampanja je bila dobra i afirmativna. Cilj nam je ostvariti još više glasova u drugom krugu. Izlaznost u Vukovaru bila je niska, što je jedan od razloga zašto nismo pobijedili u prvom krugu – rekao je Bilić poslije prvog kruga izbora. Dodao je da se on kao novo lice u politici uspio predstaviti biračima i prezentirati svoj program te da su oni jedini ponudili građanima viziju budućnosti i jasnu sliku kako bi grad trebao izgledati. Rezultatima izbora zadovoljan je i Marijan Pavliček koji je izrazio zadovoljstvo i rekao da će u Vukovaru za dva tjedna doći do promjene vlasti.

– Razlika od samo 400 glasova u korist protukandidata, uz broj nevažećih listića i broj glasova koje je dobio kandidat SDP-a, jasno pokazuje da više od 50 posto građana Vukovara želi promjene. Do tih promjena doći će za dva tjedna. Siguran sam u pobjedu 1. lipnja – rekao je Pavliček dodajući kako je izrazito zadovoljan činjenicom što je lista Hrvatskih suverenista osvojila sedam mjesta u Gradskom vijeću.

Vukovarske izbore obilježila je velika borba između DP-a i Suverenista pri čemu se nisu birale metode, ali ni riječi. U sklopu te kampanje građani su saznali koliko tko od čelnika Vukovara i kandidata ima nekretnina, kredita, stanova, tko izdaje kuću za radnike iz Nepala, gdje rade pojedini članovi njihovih obitelji... Bila je to prljava kampanja koja će zasigurno ostaviti posljedica u daljnjim odnosima dviju stranaka, a cijelo vrijeme gotovo nije bilo ni riječi o programima. Inače, jedino sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Vukovara bilo je održano u studiju Večernji TV-a.

U ostalim gradovima Vukovarsko-srijemske županije već u prvom krugu izabrani su gradonačelnici. Josip Romić (HDZ) novi je gradonačelnik Vinkovaca, a Renata Banožić (HDZ) Iloka. Slavko Grgić (DP) je novi/stari gradonačelnik Otoka, a Damir Juzbašić (nezavisni kandidat) prvi je čovjek Županje. I novi župan Vukovarsko-srijemske županije bit će izabran u drugom krugu kada će se sučeliti Ivan Bosančić (HDZ) i Nikola Kajkić, kojega kao nezavisnog kandidata podržavaju Most, DOMiNO, BUZ i HSP.

