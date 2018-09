Cirkus u HDZ-u neće proći. Većina je stabilna, spreman sam za sve scenarije

Članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a održali su u karlovačkoj Javnoj ustanovi Aquatika sjednicu.

- Raspravili smo sve aktualne političke teme, dogovorili pripreme za aktivnosti u rujnu, sjednicu Vlade u Puli koja će biti 13. rujna, pa na Hvaru, te početak rada Hrvatskoga Sabora. Razmotrili smo unutarstranačka pitanja, uključuju i odluku časnoga suda. Svi sudionici ovoga sastanka suglasni su sa svime što se nažalost dogodilo kolegi Darku Milinoviću.

– Cirkus u HDZ-u neće proći – poručio je predsjednik HDZ-a.

Raspravljali smo i o predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini koji su od strateškog značaja za tamošnje Hrvate. Sutra putujemo u Livno gdje ćemo otvoriti konzulat RH i ponoviti podršku BiH i pravima Hrvata kao konstutivnog naroda - kazao je Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a i Vlade. Dodao je na pitanje medija, da Milošević na sastanku nije komentirao svoje glasanje o odluci o izbacivanju Darka Milinovića iz stranke.

- Razlika između HDZ-a i ostalih stranaka je da je HDZ ozbiljna i konsolidirana stranka koja rješava ključne i krupne probleme hrvatskog društva.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Stoga je ponašanje koje smo mogli vidjeti prije par dana od nekog člana s tolikim stažem u stranci, koji je bio zamjenik predsjednika stranke, Sabora, minisrra, saborski zastupnik, župan, nije normalno niti dobro ili korisno.

Od siječnja do danas o tome smo problemu razgovarali s gospodinom Milinovićem. No, dogodilo se što što se dogodilo. I kao predsjednik stranke ne dopuštam da takvi procesi, takvo ponašanje, čine političku štetu stranci. HDZ je najsnažnija stranka i imamo većinu u Saboru bez obzira na slučaj Milinović. No, nebitno mi je imamo li glas više ili manje, bitno mi je da smjer i imidž stranke budu onakvi kakve želim, da smjer Vlade i zemlje budu kakve želim i to nema cijenu. Spreman sam na sve scenarije - kazao je Andrej Plenković u Karlovcu.